Denisse Campos habría intentado reconciliarse con Daniella antes de interponer querella: “Dile que la quiero mucho”

El conflicto entre las hermanas Denisse y Daniella Campos suma un nuevo capítulo aún más tenso, luego de que la exmodelo presentó la querella contra la periodista a quien acusó de difamarla.

PUBLICIDAD

Con fotos desde el Ministerio de de Justicia y Derechos Humanos, Denisse posó con demanda en mano y sonrisa de celebración, Su abogado documentó incluso el momento en el que firmó la querella en contra de su hermana.

En el programa “Que te digo” abordaron la batalla que no cesa entre las dos hermanas, aunque Sergio Rojas dio un dato inesperado: el intento de Denisse por acercarse a Daniella poco antes de presentar la querella.

Denisse Campos presentó querella contra su gemela Daniella Campos. Instagram

“Hace un par de semanas existía la opción de un acercamiento que hoy evidentemente queda absolutamente sepultado por una acción judicial que busca sacarle 20 millones de Daniella Campos”, dijo el periodista.

Daniella, sin embargo, habría negado totalmente esta posibilidad. “Yo le pregunté y Daniella me dijo ´Por favor deja de huevearme, así tal cual dentro de la confianza que tenemos, porque yo no tengo ninguna intención y no me voy a juntar con mi hermana, no va a suceder“.

El mensaje “sorpresa” de Denisse

El panelista Luis Sandoval entonces reveló en el programa de Zona Latina el intercambio de mensajes con Denisse Campos, quien enviaba mensaje a su gemela.

“Dile que la quiero mucho y que hoy estoy enfocada en la campaña, que espero que haya cambiado de opinión, que hable de apoyo porque también me tiene contenta que esté en tu equipo”.

Ante la sugerencia de amistarse con su gemela, Denisse además afirmó: “Eso haría feliz a muchas personas”. Para los panelistas de “Que te lo digo”, los comentarios de la exmodelo “demuestran que en su corazón hay amor, cariño hay respeto hacia Daniella”.