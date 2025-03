José Antonio Neme encara críticas tras opinar sobre alumno autista que golpeó a profesora: “Nunca me referí...”

Un suceso ocurrido en el Liceo Bicentenario de Trehuaco donde una profesora sufrió una golpiza por parte de un alumno diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista TEA, abrió el debate entre los presentadores del matinal “Mucho Gusto”, incluyendo a José Antonio Neme quien dio su opinión.

El presentador, sin embargo, se ganó comentarios negativos por su tajante opinión. “...no entiendo que, por mucho TEA que tenga el muchacho... si el muchacho tiene TEA en un estado severo, no sé si una sala de clases como esa es lo más oportuno y adecuado para él“, palabras que fueron citadas por La Cuarta.

En redes sociales varios atacaron a Neme además de defender la inclusión de los niños autistas en clases. Esto mereció la reacción del presentador quien compartió un video en sus redes sociales para aclara la polémica.

“Oye, yo no suelo hacer este tipo de cosas pero creo que el tema es muy sensible y relevante como para dejar pasar un malentendido como este, no sé si por mala intención o por básicamente estupidez, pero quiero hacer una puntualización respecto de lo que se dice que yo dije del caso de la profesora atacada por un estudiante que entiendo es neurodivergente”.

“Jamás generalicé”

José Antonio Neme negó haber dado una opinión general de las personas con TEA, y en esto hizo hincapié: “Jamás generalicé, no me puedo atribuir la posibilidad de generalizar respecto a un caso tan particular, yo me estaba refiriendo específicamente al caso del colegio donde se produjo el ataque, no a todos los casos y a todas las neurodivergencias porque sería totalmente idiota de mi parte”.

Además se refirió a sus palabras exactas respecto “a que quizás esa sala de clases necesitaba una supervisión adicional o mayor instrucción del colegio porque quizás tal como está diseñada la sala de clases con no sé cuántos niños con una profesora que a lo mejor incurrió en conducta impropia o que no supo manejar la situación, me hacía la pregunta respecto a ese colegio en particular, nunca me he referido a TEA en general, nunca me he referido a que los niños TEA no tengan que estar incluidos en la sala de clases, eso nunca lo he dicho”.

El presentador de Mega instó a revisar el programa emitido por Mega incluso “desafío a que vean el programa, las declaraciones y luego emitan una opinión”, enfatizando “el buen tono que tuvimos en ese programa”.

Mientras que familiares y docentes organizan una manifestación en apoyo a la profesora agredida, los padres del alumno justificaron su reacción ante problemas de comunicación que había tenido con la docente. “Tuvo la bronca con la profesora, del segundo día, de cómo la trató”, citó La Cuarta.