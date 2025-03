La emotiva reflexión de Karla Melo en pleno tratamiento contra el cáncer: “Que se nos caiga el pelo es una de las cosas más fuertes”

La solidaridad y el apoyo se hicieron presentes luego de que la actriz Karla Melo dio un anuncio muy personal sobre su salud. Un diagnóstico inesperado de cáncer de mama triple negativo no ha paralizado a la artista quien confirmó el inicio de la quimioterapia.

PUBLICIDAD

La redes sociales se ha convertido en una vitrina para compartir el proceso de su tratamiento, al mismo tiempo que ha insistido en su mensaje de prevención como mejor herramienta con la enfermedad.

Karla Melo compartió su diagnóstico de cáncer de mama. Instagram Karla Melo

Este jueves conmovió con una fuerte reflexión sobre la caída del cabello, uno de los efectos del tratamiento de quimioterapia.

“Sin duda, que se nos caiga el pelo es una de las cosas más fuertes de enfrentarte a una quimioterapia. Si bien es una manifestación superficial del tratamiento, emocionalmente es duro, es impactante y te hace mirar la enfermedad cada día frente al espejo…“, expresó en un extenso mensaje.

Junto a galería de los diversos estilos de su cabellera en los últimos años: corto, largo, rubio, pelirroja y castaño; la artista siguió reflexionando sobre este cambio radical a causa de la enfermedad.

"Todo el mundo te dice eso porque es verdad, pero uno no eligió raparse a lo Britney, uno no decidió raparse porque tenía ganas de tener un nuevo look. La realidad es que además de impresionante, la caída frágil del pelo, es súper incómodo, todo el día hay pelos en tu ropa, en tu cama, en tu gente y hasta en el hociquito de mi Taylor (mi perrita). Entonces hay que ser valiente y decidirlo!“.

“Me siento muy bien”

Cercanos y voces de la farándula se solidarizaron con Karla Melo quien agradeció las muestras de cariño. En las historias de Instagram compartió su rutina entre exámenes de sangre y estudios para continuar la quimioterapia, no sin antes responder a los mensajes de apoyo.

“Deséenme suerte, yo me siento muy bien, así que yo creo que va a salir todo bien, gracias por su energía, su buena onda”.