“Las diferencias deben ser celebradas”: La poderosa reflexión de María Luisa Godoy en el Día del Síndrome de Down

Este viernes 21 de marzo se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down, una fecha que busca promover la inclusión y valorar las diferencias. En esta ocasión, la animadora de televisión María Luisa Godoy compartió una sentida reflexión en sus redes sociales, destacando su experiencia como madre de un niño con esta condición.

A través de una publicación en Instagram, la conductora de Chile Conectado se sumó, como cada año, a la iniciativa de llevar calcetines dispares, un gesto simbólico que promueve la aceptación de las diferencias. “Hoy, como equipo de #Chileconectado, conmemoramos el Día Internacional del Síndrome de Down con calcetines cambiados, un pequeño gesto para fomentar la inclusión. Este acto simboliza que las diferencias deben ser celebradas, no separadas”, expresó en la publicación, que acompañó con una fotografía junto a su equipo y emotivos videos de su hijo Domingo y su familia.

En su mensaje, Godoy se refirió al impacto que ha tenido en su vida el nacimiento de su hijo menor, quien fue diagnosticado con síndrome de Down. “Como mamá de mi Domingo amado, un niño de 2 años con síndrome de Down, este día tiene un significado especial. Él me ha enseñado que la felicidad no depende de cumplir con un molde, sino de vivir con amor y autenticidad”, compartió.

La animadora también destacó los logros de su hijo y el orgullo que siente: “Cada uno de sus avances, aunque lleguen a su propio ritmo, es una victoria. Lo que más me llena de orgullo es verlo crecer, siempre con determinación y alegría”, afirmó.

Finalmente, María Luisa Godoy dejó un potente mensaje de esperanza e inclusión: “Como familia, confiamos plenamente en su potencial. La única limitación que existe es la que nosotros permitimos. Con amor y apoyo, no hay techo para lo que Domingo puede lograr”.