“Me gusta muchísimo”: Mario Velasco se confiesa sobre la bella bailarina que lo tiene en la friendzone

El animador Mario Velasco sorprendió con una inesperada revelación en el programa Zona de Estrellas, donde confesó estar profundamente enamorado de la actriz y bailarina chilena Alejandra Vega, quien reside en Egipto.

“No es que me guste, me gusta muchísimo”, afirmó Velasco, quien además detalló que ya se lo ha dicho directamente a la artista. Sin embargo, reconoció que sus sentimientos no parecen ser correspondidos de la misma manera: “A mí me tienen en la friendzone”, comentó entre risas.

El presentador relató que conoció a Vega en un restaurante cuando estaba acompañado de su hermana. “La vi y le dije ‘qué linda es esa niña que está allá’”, recordó. Su hermana, decidida a ayudarlo, improvisó un curioso gesto que terminó siendo clave para acercarse a la actriz. “Mi hermana agarra un pedazo de palta, lo pone en una servilleta y parte a hablarle”, explicó Velasco.

Aunque el gesto fue peculiar, logró su cometido. “Le mandé mi teléfono, pero no la volví a ver más porque se fue a Egipto”, contó. Sin embargo, el contacto se mantuvo a través de redes sociales.

Cuando Vega anunció que visitaría Chile en marzo, Velasco no dudó en organizar panoramas para compartir con ella. “Tuve que inventar panoramas para sacarla a pasear”, confesó.

Pese a sus esfuerzos, el animador admitió que la actriz parece verlo solo como un amigo. “Ella me dice ‘ay qué amoroso, qué buena onda’... y uno cacha que es como la friendzone”, lamentó.

Según contó el animador, Vega se despide de Chile el próximo 1 de abril para retomar sus compromisos profesionales en Egipto, donde es reconocida por su destacada carrera en televisión. Velasco, por su parte, comentó que sus caminos se cruzarán nuevamente en el aeropuerto: “Ayer fue la despedida”, concluyó.