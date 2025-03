Nodal envía indirecta a Cazzu luego de una canción dedicada a Ángela Aguilar: “Ya supérame”

Christian Nodal ha optado por hablar acerca de la controversia surgida tras el estreno de la canción de Cazzu titulada “Con otra”. La pieza ha generado debates entre los internautas, quienes creen que está relacionada con Ángela Aguilar. Por ello, el cantante mexicano optó por dirigir una indirecta a su antigua pareja.

Durante un periodo, Cazzu, Belinda y Ángela Aguilar han sido asociadas y contrastadas debido a la conexión que compartieron con Christian Nodal. Sin embargo, en un nuevo capítulo de su carrera, la cantante argentina ha “estrenado una serie de lanzamientos musicales”, que guardan cierta conexión con la terminación repentina de su relación sentimental con el intérprete de música regional mexicana.

Christian Nodal lanza indirecta a Cazzu tras tema dedicado a Ángela Aguilar

A través de Instagram, un usuario dejó un comentario en una publicación de Christian Nodal, sugiriendo que debería prestar atención al lanzamiento más reciente de Cazzu. Ante este comentario, el cantante de música regional mexicana respondió con una indirecta dirigida a la artista argentina.

Un internauta comentó: “No señor Nodal ahorita estamos con TE VA ENGAÑAR", a lo cual el cantante de música regional mexicana contestó, "Yo ando con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de él amigo! Jajajaja".

En cuanto a la polémica desatada en las redes sociales, la usuaria que se identifica como Chamonic difundió el post, indicando que Nodal posiblemente está harto de las opiniones que recibe acerca de su antigua relación, considerando que ahora está en un nuevo capítulo tanto personal como profesionalmente.

“Jajajajaja Nodal responde de manera muy astuta a un comentario malintencionado ….! Jajajaja 😝😬🤷🏻‍♀️😱 es lo que ocurre cuando pasa, siguen buscándolo y ya lo hallaron… Nodal ; yo estoy con la de Ya supérame y eso no me impide disfrutar de su compañía! Jajaja. A quien comentó, te aclaro que el título de la canción no es ese que mencionaste jaja”, escribió.