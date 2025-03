“Pide memoria, pero pierde la propia”: El Rumpy se lanza contra Alejandra Valle por su pasado farandulero

Roberto Artiagoitía, mejor conocido como ‘El Rumpy’ acaparó todas las miradas este jueves 20 de marzo al lanzarse contra la periodista Alejandra Valle a través de X -antiguo Twitter. Sin ningún tipo de filtro el locutor radial arremetió contra la política por su recordado pasado en la prensa rosa.

El comentario del también cineasta surgió luego de la crítica de Valle sobre la filtración de la conversación privada entre Karol Cariola e Irací Hassler: “El periodismo debe responder al interés público, de verdad no sé en qué nos beneficia como sociedad conocer una conversación privada, que no revela un delito. Esto no es más que el intento de desprestigiar la carrera de Karol e Irací con filtraciones que solo responden al morbo. Triste”, escribió la concejala por Nuñoa.

Y ‘El Rumpy’ no perdió la oportunidad de recordar el pasado de Alejandra Valle en la prensa rosa como parte del programa de farándula SQP, entre otros. Incluso, hasta aseguró que en su momento la periodista lo persiguió.

¿Qué dijo?

“Esta mujer es una sinvergüenza, pide memoria, pero pierde la propia...”, escribió Roberto Artiagoitía. “Estuviste años persiguiéndome y contando mi vida privada, hasta fuiste a Rapa Nui a averiguar cosas de mi vida privada que después publicaste en un diario de poca monta. Eres la inconsecuencia”, agregó.

Y el comentario del locutor de radio desató diversas reacciones en las redes sociales. Pues mientras algunos le dieron la razón, otros defendieron a Alejandra Valle al asegurar que la política y la farándula son temas totalmente opuestos.

“Ay amigo no es lo mismo por favor, antes se dedicaba a la farándula, peras con manzanas”, “En esta de apoyo”, “¡Buena! Merecido palo”, “Ella fue quien se solazaba cuando contaba que expuso las fotos de Cecilia Bolocco, ahora da cátedra de periodista”, “Ahora habla del beneficio de la sociedad, cuando antes hacia televisión farandulera barata”, comentaron en X.