“Se me empezó a complicar la cosa”: Marcela Vacarezza contó cómo abordó el tema de la adopción con su hijo Benjamín

Invitada al programa Podemos Hablar, capítulo que saldrá emitido este viernes, Marcela Vacarezza reveló cómo abordó el tema de la adopción con su hijo Benjamín, quien comenzó a mostrar curiosidad respecto a su origen.

“Llegó un día, como que bajó del segundo piso muy rápido, yo no se de dónde sacó el tema y me dijo…‘mamá mamá, ¿yo estuve en tu guatita?… no mi amor, no le dije yo… no estuviste en mi guatita, y la Martina… Sí‘… acá dije ‘se me empezó a complicar la cosa’“, reconoció, puesto que el pequeño se dio cuenta que era el único de sus hermanos que no fue engendrado por sus padres.

Ahí, le explicó que el nació en el vientre de otra mujer “que no pudo tener después y ahí nosotros te conocimos”.

Con esas simples palabras “él quedó contento”. Pero, no fueron las únicas interrogantes.

“Después a los cuatro días, de nuevo… ‘¿y ustedes me compraron?‘...‘Entonces me robaron’ y ahí le explicamos todo. Una vez vinimos a Chile y lo llevamos al hogar Santa Clara, el hogar donde lo adoptamos, y ahí recorrió el lugar", recordó la esposa de Rafael Araneda.

Marcela Vacarezza y la adopción de Benjamín

Además, destacó la inocencia del menor de la familia, quien ha notado las diferencias respecto a su color de piel.

“Me dice, ‘no me gusta mi color, quiero ser naranja como ustedes’ y con Rafael le decimos, ‘tu color es precioso, a me encantaría tener tu color’…. Son temas que van a ir saliendo.. una vez que vinimos fue a la plaza a jugar y me dijo… ´mamá había un grupo de niños que me miraba muy raro y yo le dije por qué… porque yo creo que era más alto que ellos', una ingenuidad… ahora los niños son así”, relató.