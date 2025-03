Sergio Rojas descargó a panelistas de “Only Fama” por no hablar de enroque fallido en Mega: “Se bajan los churrines por tan poco”

Las aguas parecen haber retomado su cauce en Mega, luego de frenar los cambios en el matinal “Mucho Gusto” con Rodrigo Sepúlveda y José Antonio Neme, pero las críticas continúan.

El conductor del matinal estuvo como reemplazo de Fran García-Huidobro en el programa “Only Fama” pero el tema nunca fue abordado por los panelistas que “se hicieron los locos”.

Así lo confirmó el mismo Neme quien en la pantalla de “Que te lo digo”, dijo haber comentado sobre un tema que fue tendencia en las últimas semanas.

“Yo lo hubiera hecho, yo soy bien como descarnado en ese sentido pero no soy parte de ese equipo, no estoy ahí, fui a un reemplazo amablemente invitado por el equipo de Only Fama y dije lo que pensaba, lo dije ahí, oye nos hicimos los locos acá como que no pasó nada y estaba todo pasando, creo que la Fran algo dijo en un capitulo anterior, pero sí, creo que la televisión debe ser mucho mas sincero y démosles no más, yo soy de esa idea”.

“No me vendo”

El panelista Sergio Rojas apoyó la sinceridad de Neme pero además lanzó fuerte crítica a los panelistas del programa de Mega.

“Una cosa es que no puedas hablar en el canal pero que ninguno haya utilizado sus redes sociales para hacer una reflexión como periodistas respecto a un tema que era tan bullado les quiero decir que lamentablemente se vendieron al sistema, y si son unas ´Only Plantas´ porque un periodista de verdad hubiera hecho una reflexión con todo el cariño del mundo".

El periodista entonces siguió criticando la actitud de los panelistas. “Pero a mi porque me pagan 200 o 300 mil pesos más no me vendo, si ustedes se bajan los churrines por tanto poco mijito, qué quiere que les diga, si llegaron a ese programa y llegaron por eso, por bajarse los churrines por mas lucas, está todo perfecto, no peleemos por dignidad, yo en mi caso personal prefiero seguir ganando menos pero seguir viviendo dignamente la profesión que elegí”.