“Tengo ayuda profesional, no tengo miedo a decirlo”: Myriam Hernández sinceró a Martín Cárcamo cómo ha enfrentado su ruptura con Jorge Saint-Jean

Este domingo Martín Cárcamo estrenará una nueva temporada de su programa “La Alfombra”, espacio que el animador de Canal 13 iniciará desde las 21:00 horas con una íntima entrevista a la cantante chilena Myriam Hernández, quien en la oportunidad revelará detalles de cómo ha padecido su proceso de separación matrimonial.

Fue en la previa a su presentación en el Festival de Viña del Mar de este año, que una de las artistas más trascendentes de la escena musical chilena sufrió el quiebre de su relación sentimental de 35 años con su esposo y mánager, Jorge Saint-Jean, debido a una mediática infidelidad del representante artístico.

Las íntimas confesiones de Myriam Hernández

“Sin duda yo viví un momento muy delicado, obviamente, porque como cualquier separación, es muy triste, es muy duro. No soy la primera ni la última”, reconoció Hernández en su conversación con el rostro del 13.

“Encontraba y encuentro que no es necesario hablar de mí porque hay muchas mujeres separadas que lo pasan mal también; entonces. ¿Quién soy yo para hablar de mí y que lo mío sea lo más importante? Pero si le sirve a alguien. Creo que uno se puede levantar”, sinceró la cantante, quien asume que el suyo “es un proceso” de sanación que le tomará tiempo recuperar.

“Obviamente es un proceso, pero creo que estoy viviendo hoy día una frase que está tan dicha: ‘Tienes que aprender a estar feliz contigo misma’. Antes de la separación yo muchas veces decía: ‘Si alguna vez estoy sola. ¿Cómo voy a estar feliz conmigo misma?’. Qué bonito suena, pero otra cosa es con guitarra”, reconoció.

“He aprendido a estar conmigo misma, a disfrutar de mis momentos de soledad; a veces muy triste, sí”, apuntó la artista. “Hoy diría que estoy en uno de mis mejores momentos, me siento mucho más crecida, valiente, decidida. Me siento feliz con lo que la vida me ha dado porque todo tiene un porqué”, agregó.

“Aprendes muchas cosas y no tengo tampoco rencor ni rabia. Eso me hace muy feliz. Tuve mucho dolor en un momento, y hoy tengo mucha paz y amor, por mis hijos, primero que todo; por mi familia, por la gente y mis amigos cercanos. Eso me nutre increíble”, puntualizó la artista nacional, quien aseveró a Cárcamo que por estos días “estoy bien, y eso me gusta transmitírselo a muchas mujeres, para que puedan ver en mí algún ejemplo: se puede, sí se puede, estar tranquila y en paz”.

Respecto de su proceso interno, Hernández también contó que para superar el golpe anímico que supone un quiebre matrimonial de poco más de tres décadas, cuenta con ayuda de profesionales en la salud mental.

“Tengo ayuda profesional, no tengo miedo a decirlo. Creo que se debe hacer. Hay gente que lo hace sola, pero también hay gente que necesitamos una ayuda profesional, que tengo profesionales maravillosos”, dijo.

“Yo siempre he cuidado mi vida privada, nunca he hablado ni la he expuesto. De hecho, hoy día tampoco lo estoy haciendo. Estoy hablando de mí y de lo que siento, cómo estoy como mujer”, finalizó.