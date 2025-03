El tenso cruce entre José Antonio Neme y el defensor de Matías Pineda: “Hay abogados que tienen corazón y otros que no tienen ninguno”

De un momento a otro Faloon Larraguibel puede quedar en la calle junto a sus hijos. Su excuñado Matías Pineda advirtió sobre el desalojo luego de adquirir el departamento a nombre del exfutbolista y expareja de la bailarina, Jean Paul Pineda.

El escándalo fue abordado por los panelistas de “Only Fama” que este viernes 21 recibieron a José Antonio Neme como invitado. Fran García-Huidobro recibió a los abogados de ambas partes e intercedió en los momentos más tensos.

José Antonio Neme no evitó sumar su opinión haciendo evidente su indignación sobre el nuevo escándalo en la farándula.

José Antonio Neme regresó a "Only Fama" y opinó sobre la demanda contra Faloon Larraguibel . Youtube

“¿A ustedes les parece muy normal... lo voy a poner simple para que la gente en casa lo entienda porque esta no es una escuela de derecho, ¿les parece muy normal que una persona mande a desalojar a sus sobrinos?, si es que la venta fue lo que dicen que fue, es poco decente, discúlpenme que lo diga”.

Fran García-Huidobro se metió en el debate destacando una entrevista concedida por Matías Pineda donde aseguraba no tener ninguna relación con estos sobrinos “básicamente porque ella nunca permitió que tuvieron relación, no se qué tan verdad sea pero hay una cuestión filial”, De ahí a dejarlos sin techo me parece que hay una distancia considerable", remató Neme.

Los panelistas siguieron descargando a los hermanos Pineda, sin librar al exfutbolista y expareja de Faloon. “Me parece un poco raro que Jean Paul permite que su hermano desaloje a sus hijos, me disculpan pero me parece un poco cobarde”.

“Hay una dimensión moral en todo esto”

Lya Rojas, abogada de Faloon, se refirió a la transacción realizada entre ambos hermanos en 2021 y de la cual la bailarina no tuvo conocimiento hasta ahora.

“Lo que nosotros postulamos como teoría del caso es que efectivamente aquí no existió una venta real, esto es un contrato simulado que están penados por Ley, en un contrato cuando tienes ausencia de elementos esenciales como son el precio y la voluntad, porque aquí jamás hubo intención de transferir esta propiedad, esto se usó como trampolín para cambiar quien aparece como dueño en el papel pero en realidad el verdadero dueño de este departamento es Jean Paul Pineda”.

Marcelo Núñez, abogado de Matías Pineda, intercedió en la conversación, asegurando que esa teoría fue rechazada , “la simulación que ellos adujeron como estrategia no fue acogida por el tribunal, ya sabe colega que su estrategia debe ser seguida por un procedimiento declarativo distinto a este juicio que nosotros interpusimos”.

El especialista minimizó “si hubo pago o no”, asegurando que su único encargo fue presentar esta demanda pata recuperar el bien".

Neme puso freno al abogado de Pineda, quien seguía comentando detalles de la demanda. “Pelota al piso...Yo entiendo que hay abogados que tienen corazón y otros que ninguno, no sé cuál es usted, pero aquí hay un contexto, usted no puede aislar esta transacción como si se tratara de una compra y venta cualquiera... hay una dimensión moral en todo esto, es lo que le trato de decir”.