Lollapalooza Chile 2025: Un astronauta de 9 metros de altura sorprendió al público

¡De otro planeta! La edición 2025 Lollapalooza Chile arrancó con varias novedades para un público con muchas expectativas por el cronograma de este año, que incluye entre otros a Olivia Rodrigo y Justin Timberlake.

PUBLICIDAD

Apenas en el primer día del popular festival los asistentes quedaron sorprendidos al notar una marioneta de astronauta gigante que comenzó a desplazarse por el Parque Cerrillos.

El enorme astronauta de 9 metros de altura fue creación de la compañía española Carros de Foc, y forma parte de la campaña que este año promueve el evento musical: la inclusión.

Astronauta gigante sorprende en el Lollapalooza Chile 2025. Youtube

Según destallaron en comunicado de Banco Chile, promotores de esta iniciativa, la marioneta se desplazará por el lugar durante los tres días del evento. Unos 20 técnicos y especialistas controlarán con seguridad sus movimientos tomando en cuenta su enorme tamaño, además de los cuatro metros de ancho y 1.300 kilos de peso combinado.

No solo los asistentes al Lollapalooza Chile reaccionaron con elogios. Desde las redes sociales destacaron la novedad con esta marioneta. "Houston, llévame pa la casa hermanito...“, ”Increíble", "Grande Becker que se rajó con el traje...“, ”Espectacular".

Los más aplaudidos en la primera fecha de Lollapalooza Chile

La primera jornada del Lollapalooza Chile no decepcionó. Un Benson Boone con vestimenta acorde a los colores de la bandera chilena fue de lo más elogiada, además de su talento, también la simpatía on el público.

"Estuvo muy bueno! Su atuendo 10/10 “, ”Estuvo maravilloso!! canta hermoso en vivo y es muy carismático", “El show que hace es otro nivel”, “Que niño más lindo!! y se vistió acorde a la ocasión!!!!”, opinaron.

Olivia Rodrigo, quien interpretó temas como “Vampire”, “So american” y “Deja vu”, fue de las más aplaudidas, en su debut no solo en el festival si no en Chile, luego de presentarse escenarios como Madison Square Garden y The O2.