Luis Mateucci recuerda su polémica venganza contra Fabio Agostini en ‘Tierra Brava’: “A lo mejor me pasé, en el momento fue lo que me salió”

Con el encierro entre cuatro paredes, la pelea entre los participantes del reality “Tierra Brava” solía escalar hasta salirse de las manos. Para ejemplo, la recordada pelea que protagonizaron Fabio Agostini y Luis Mateucci luego de que este escupió la nutella en venganza.

Lo que comenzó como una broma del español, quien dibujó parches de pirata y bigotes en la foto de Daniela Aranguiz, polola del argentino, desató su enojo.

En un reciente react del programa, Mateucci recordó el momento y hasta contó algunos detalles que lo llevaron a vengarse de su compañero.

“A mi si me quieren tocar algo, una fibra, no metan a mi familia, mi familia no tiene nada que ver con que yo trabaje en la televisión o que yo trabaje en los realitys...“, insistió el argentino.

Luis Mateucci en react de Palabra de Honor. Youtube

“Cuando se meten con mis cosas, yo tenía la foto de la Dani, fue y me la rayó, yo le dije no bromees con la foto de la Dani porque me va a hace enojar; fue la segunda y me dijo que él no había tocado la foto, lo perdoné”. Pero Fabio colmó la paciencia de Luis al anotar al incluirse en una lista que este armó con los nombres de su “familia remate” como suele llamar a su parientes.

“Y él fue y se agregó y puso ´Pingostini´, en mi familia. Me tocó cosas donde no se tiene que meter, él piensa que daba gracia, fue la tercera vez y digo ´yo te la voy a enseñar´ y veo la nutella ahí al lado y le metí un escupitajo y cuando vi que no se la iba a comer fui y le dije ´esta rica la nutella´“.

Sus compañeros le cuestionaron pero el argentino se defendió. “¿No está mal lo que él hizo? Tres veces le dije que no se metiera con eso porque realmente me jode, no te digo que esté bien lo de la nutella, ojo, a lo mejor me pasé, en el momento fue lo que me salió“.