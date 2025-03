Marcela Vacarezza revela los planteos de su hijo sobre su tono de piel: “Yo quiero ser naranja”

Marcela Vacarezza llegó a la más reciente transmisión de Podemos Hablar. En diálogo con Eduardo de la Iglesia, la psicóloga se refirió a varios temas. Desde el cese de su opinión política en redes sociales, sus bodas de plata con Rafael Araneda y también sobre las preguntas que le realiza su hijo adoptivo Benjamín.

PUBLICIDAD

Al consultarle si Benji ya inició con las preguntas de difícil respuesta, la también modelo reveló uno de los sorpresivos cuestionamientos del pequeño de siete años: “Mamá, mamá ¿yo estuve en tu guatita?”. A lo que ella le respondió que no. “En la (guatita) de otra mujer que no te pudo tener después y nosotros te conocimos”.

A los días Benjamín regresó con una nueva pregunta para Marcela Vacarezza: “¿Ustedes me compraron?”, pero al recibir un “no” concluyó. “Entonces me robaron”, respondió. En vista del interés en el tema, la psicóloga profundizó en la explicación: “Las personas no se compran, insisto, nos enamoramos de ti”.

Marcela Vacarezza se sincera

La esposa de Rafael Araneda reveló que el color de su piel ha sido tema para el pequeño. “A mi me dice: ‘no me gusta mi color, yo quiero ser naranja como ustedes’”. Sin embargo, entre ambos le reafirman su belleza. “Tu color es precioso, a mi me encantaría tener tu color”, manifestó la conductora de televisión.

Marcela Vacarezza se refirió a la diversidad de Estados Unidos: “El tiene otra compañerita de su color, tiene compañeros chinos, asiáticos, indios, entonces creo que hay más diversidad que para él creo puede ser bueno en su desarrollo”.

En cuanto a su paso por Chile, ha notado miradas distintas, pero no en mal. “Una vez que vinimos fue a la plaza a jugar y llega y me dice ‘mamá había un grupo de niños que me miraban muy raro porque era más alto que ellos’”. Al consultarle si fueron pesados aseguró que “lo miraban nomás”. “Los niños son así, es normal”, manifestó la psicóloga.