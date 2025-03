“Me sentí denigrada, me sentí sola”: Pilar Cox recordó conflicto con Javier Miranda tras feo desaire en programa de los años 90

“Me sentí denigrada, me sentí sola”, fue parte de lo que contó la exanimadora de televisión Pilar Cox en conversación con Rodrigo Sepúlveda en el programa “Te Invito”, al recordar el conflicto que vivió junto a Javier Miranda en los años 90.

El problema entre Pilar Cox y Javier Miranda ocurrió en 1992, en el programa “El lunes sin falta”, que era emitido por Canal 13, cuando la actriz y animadora invito a bailar al periodista y este se negó.

Al respecto, Pilar Cox le contó a Rodrigo Sepúlveda que “fue una escena muy terrible, de patadas, de golpes y todo lo demás, y yo me caí arriba de una mesa en el público”, lo que llevó a su renuncia al espacio.

Además, Cox comentó que el canal le pidió que no se refiriera al momento que se vivió en el programa, pero al día siguiente Javier salió a dar una entrevista donde señalaba que ella lo había obligado a bailar. Sobre esto comentó que la situación “fue confiar en alguien y que te traicione”.

Patricio Achurra también estará en “Te Invito”

En el próximo capítulo de “Te Invito”, que se emitirá este domingo 23 de marzo a las 19:30 horas en Mega, estará Patricio Achurra, quien hizo un recorrido por su vida, donde señaló el efecto que tuvo la teleserie “La Madrastra” en su carrera profesional.

Igualmente, recordó el experimento que realizaron junto a Sonia Viveros y La Tercera, donde recorrieron el Paseo Ahumada vestidos de sus personajes para ver si los reconocían, y como resultado fueron rodeados para pedirles autógrafos.

Además, el actor contó que en su familia no lo llaman por su nombre: “mi mamá desde que nací me llamó Jaime y mis hermanos me dicen Jaime, pero yo me llamo Patricio, porque cuando se separaron mis padres, mi padre biológico fue y me inscribió con su nombre”.

Para Rodrigo Sepúlveda, conductor de “Te Invito”, entrevistar a Pilar y Patricio “es escuchar a dos grandes leyendas vivientes de Chile, quienes siguen vigentes todavía. Compartieron anécdotas y vivencias muy llamativas, realmente una maravilla de programa”.