Tensión en ‘Zona de Estrellas’: Willy Geisse enfrenta al panel por pregunta sobre Raquel Argandoña ¿Qué dijo?

En la reciente emisión de Zona de Estrellas se vivió un momento de tensión. El pasado viernes 21 de marzo llegó al set de Zona Latina, el reconocido productor de eventos, Willy Geisse; quien de forma inesperada fue consultado por su distanciamiento de Raquel Argandoña y no lo recibió de la mejor forma.

Apenas le mencionaron el tema, el respetado organizador de eventos se mostró reacio a referirse a la artista de TV+. Pues según manifestó, antes de iniciar el programa se había acordado que el tema no era parte de la pauta.

“Cuando hay pauta, uno dice esto va, esto no… yo hoy, en la pauta acá, con todos ustedes, pregunté ‘¿Van a tocar el tema de Raquel?’ ¿Y qué me dijeron? Que no… y, ¿con qué partió el programa?”, cuestionó Willy Geisse; quien no perdió la oportunidad para asegurar que considera a Raquel Argandoña una amiga.

Willy Geisse en Zona de Estrellas. Foto: Captura Zona Latina.

Las disculpas a Willy Geisse

Pero Hugo Valencia se excusó al asegurar que no estuvo presente en la pauta, por lo que no estaba enterado de lo hablado. Aunque varios panelistas trataron de alivianar la tensión, el periodista se disculpó por faltar al acuerdo.

“No, espérense. A ver, no justifiquen, no traten de maquillar algo que es mi absoluta responsabilidad. Así que yo entiendo, los quiero mucho, gracias por tapar”, expresó Valencia, quien fue completamente sincero y aseguró que llegó tarde a la pauta.

“Una vez que entramos acá al aire, y dado que tú ya habías hablado del tema, porque si no, yo no me hubiese atrevido a preguntártelo”, comentó Hugo. “Pero lo cierto es que en el minuto que a ti se te dijo que no se iba a tocar el tema de Raquel, yo no estaba presente y a mí nadie me lo dijo, Willy. Si te molestó, te pido disculpas”, cerró el comunicador.