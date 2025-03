“Ahora opina con cuidado...y pida un crédito”: La advertencia de Denisse Campos tras demandar a su gemela Daniella

La bandera de la paz está muy lejos de ser ondeada por las hermanas Denisse y Daniella Campos, luego de que la exmodelo decidió llevar el conflicto ante los tribunales.

PUBLICIDAD

Acompañada de su abogado y sonriente, la hermana de la periodista presentó la querella por supuesta difamación y exige una compensación de 20 millones de pesos. Mientras que Daniella sigue guardando silencio sobre la polémica, Denisse volvió a las redes sociales con una advertencia.

“Ahora opina con cuidado... y pida un crédito”, en clara referencia a la millonaria suma que su gemela debería pagar en caso de prosperar la demanda. En su publicación además incluyó el conocido tema de Thalía “Arrasando”.

Denisse Campos argumentó su decisión al llegar al Centro de Justicia en Santiago donde fue abordada por los reporteros de la farándula.

Entonces insistió en que “Daniella ya está demasiado deslenguada, también necesita un pare", indicando así su deseo de darle un cierre a este capítulo con su hermana con quien está distanciada desde hace al menos 20 años.

Según la exmodelo, los comentarios de su gemela acerca de una supuesta enfermedad, incluso tildándola de “alcohólica” y de tener “delirios”, le ha perjudicado a nivel profesional, ocasionando la pérdida de dos empleos.

“A calmar un poco la lengua”

Daniella Campos habría descartado la reconciliación con su hermana Denisse semanas antes de ser demandada, aunque la exmodelo no lo rechazó del todo.

PUBLICIDAD

“Ojalá lo menos posible, como siempre... pero si tengo que encontrarme con ella, yo soy una persona educada, no tengo por qué cometer ningún tipo de falta en contra de ella... a calmar un poco la lengua porque está demasiado subida de tono mi hermanita”, comentó.

En redes sociales se sumaron comentarios abogando por la reconciliación, y otros criticando la demanda entre hermanas.

" Yo creo que las 2 van a tener que pedir un crédito", “Denisse por tú salud mental porque no vives tú vida y dejas a la Dany tranquila , tú has dicho montones de veces que No te interesa lo que le pase a la Daniela...”, opinaron.