Lollapalooza Chile 2025: Justin Timberlake ondeó la bandera chilena y le hizo regalo a fanática .

Un leve viento acompañó la segunda fecha de Lollapalooza Chile 2025 en el Parque Cerrillos. El pop rock fue protagonista pero sin duda la mayoría acudió este sábado para ver a Justin Timberlake.

PUBLICIDAD

El ‘Príncipe del Pop’ apenas aterrizó en Chile después de cantar en el Lollapalooza Argentina. La expectativa aumentó entre el público y el artista no decepcionó con un show que hizo llorar, reír pero sobre todo bailar hasta al último segundo.

En medio de su presentación hizo la pausa para regalar su autógrafo a una niña que estaba en el público. “Esperan un momento”, dijo antes de estampar su firma. La guinda de su show fue el saludo final ondeando la bandera chilena y agradeciendo al público que no pierde las esperanzas de volver a verlo en el país.

Justin Timberlake en Lollapalooza Chile 2025. Instagram

"Por momentos no pude contener mis lágrimas.. un sueño cumplido ver a JT en Chile .. espero en un futuro verlo fuera. Por ahora, solo me quedo con la felicidad de haberlo visto, y de haberme emocionado con él. Estuvo tremendo“, ”El mejor show hasta ahora, espectacular“, opinaron.

La emotividad de Alanis Morissette

La segunda fecha de Lollapalooza Chile también fue escenario para Alanis Morissette, otra de las más esperadas por el público. Los clásicos no faltaron como Hand in My Pocket y Unvited, que el público coreó con toda fuerza.

La canadiense despidió su show con “Thank U“, tema que emocionó a los asistentes. ”Hermoso... en primera fila esperando de las 6 de la tarde, canté, lloré, grité, bailé... simplemente, para mí lo mejor", opinaron en redes sociales.

Además se presentó CA7RIEL & Paco Amoroso, quienes destacaron por la puesta en escena y el carisma con el público.

Si bien tuvieron el escenario más pequeño del recinto, el público se agolpó para poder escucharlos, varios incluso consideraron que debieron cantar en un espacio más grande. “Los subestimaron”, "Había demasiada gente para un escenario tan chico y lejos“, ”Se pasaron que show, artistazos".