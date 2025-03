“Así como existe el bien, existe el mal”: Paulina Nin cuenta escalofriante experiencia con la brujería

“Creo que me hicieron brujería”. Pamela Díaz puso el tema en la mesa de “Hay que decirlo” y los panelistas, entre estos Paulina Nin, se sumaron al debate.

PUBLICIDAD

La presentadora compartió su testimonio y dio por hecho “el trabajo” que le hicieron más o menos en el año 2008, según recordó.

“Fue a través de mi mamá, ella me quería avisar que me habían hecho un trabajo, y ella está fallecida desde 2005. Los primeros que se me acercaron fueron unos monjes de Brasil, me contactaron por Facebook que se usaba en esa época”

Paulina Nin en Hay que decirlo. Youtube

Nin se admitió creyente “porque así como existe el bien existe el mal”. “Ellos vinieron desde el sur donde tienen su centro espiritista y mi mamá dio las indicaciones porque dijeron que me tenían enterrada en un cementerio; me dijeron que había un frasco como de mayonesa adentro de eso había una foto mía y un objeto mío”.

A medida que la panelista daba su versión, los compañeros de “Hay que decirlo”, mostraron gestos de asombro. El vidente Roberto Granda opinó sobre el tema revelando las formas de descubrir la brujería y la ubicación de este “objeto enterrado”.

“Por el puro, por ejemplo, o con la pasada de huevo sale la imagen de la persona que te ha hecho brujería, porque puede ser tu pariente, tu expareja que se quiere vengar...“.

Paulina Nin siguió el relato, además dando detalles de cómo consiguió “un objeto enterrado”, siguiendo “instrucciones de su madre”.

PUBLICIDAD

De que vuelan, vuelan...

Pamela Díaz se sumaron al debate, asegurando que también fueron víctimas de este tipo de “magia”. La Fiera compartió la experiencia que, según dijo, terminó afectando a su mascota.

“A mi no me gustan mucho los animales, porque me dan miedo, y me acuerdo haber tenido un conejo y empezó a tener conejitos... me empezaron a pasar cosas raras, una vez me tocaron la puerta a las 2 de la mañana, afuera de mi puerta habían un hoyo hecho...”.