Daniela Aránguiz habla de Jorge Valdivia tras posible reconciliación con Maite Orsini: “No lo he echado de la casa”

La historia entre la diputada Maite Orsini y Jorge Valdivia suma un nuevo capítulo. Ambos estarían dispuestos a retomar la relación que terminaron en septiembre de 2024, según los rumores cada vez más fuertes.

PUBLICIDAD

Cecilia Gutiérrez en Primer Plano dio la versión de la expareja revelando además los recientes encuentros, uno de estos a finales de febrero cuando salieron a cenar.

Daniela Aránguiz en Only Fama. Instagram Daniela Aránguiz

En medio de los rumores, la panelista de Sígueme y aún esposa de “El Mago”, Daniela Aránguiz rompió el silencio. La exchica reality dijo haberse enterado “como todo Chile en Primer Plano” pero lejos de sumarse a las críticas, pareció apoyar a su expareja.

“He dicho en reiteradas ocasiones que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años, eso es lo primero. Entonces no hay un tema de infidelidad“, comentó a ser abordada por los reporteros de farándula.

Respecto a la permanencia de Jorge Valdivia en su residencia, donde aún cumple arresto domiciliario nocturno tras ser acusado de presunta violación, Aránguiz reiteró su respaldo.

"No tengo nada que conversar con él de este tema, hay otras cosas que me interesan más, como con qué casa me voy a quedar. No lo he echado de la casa”.

“El plan sigue en pie”

La posible reconciliación de Jorge Valdivia y Maite Orsini desató reacciones diversas en la farándula.

PUBLICIDAD

Pamela Díaz, además amiga de Daniela Aránguiz, se fue en contra de la diputada y tildó de “irresponsable” esta decisión en caso de ser confirmada.

“Sabiendo que todavía es diputada y lo que está pasando con ‘Mago’, yo siento que es una irresponsabilidad de su parte, sobre todo si esto es verdad... Es lo que digo yo...“, dijo en ”Hay que decirlo".

JC Rodríguez, también planteó la pregunta sobre el futuro de Maite Orsini en la política. La periodista Cecilia Gutiérrez coincidió en que sí: “Efectivamente ese plan de Maite de dejar la política, incluso por amor, sigue en pie”.