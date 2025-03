“Los mafiosos no trabajamos gratis”: Raquel Argandoña ironizó con supuesta ‘lista negra’ que tendría en la TV

La destacada figura televisiva Raquel Argandoña rompió el silencio sobre la supuesta ‘lista negra’ que se le atribuye en el mundo del espectáculo chileno. Durante el programa Only Fama, Argandoña se refirió al tema con ironía al ser consultada.

El tema salió a la luz luego de que Eduardo Fuentes, en el matinal Buenos Días a Todos, relatara que alguna vez fue parte de esta presunta ‘lista negra’. Según el periodista, el desencuentro ocurrió cuando trabajaban en el programa Alfombra Roja, en el que también participaba la hija de Argandoña, Kel Calderón.

“Una vez estaba en la lista negra de ella, me lo dijo”, comentó Fuentes. El animador explicó que el conflicto se originó cuando Kel salió de un programa de televisión y tuvo una actitud distante con una periodista de Alfombra Roja.

“Va saliendo y dice ‘yo no hablo con ustedes’, con un gesto despectivo e insolente hacia la periodista”, detalló Fuentes. Al considerar esa actitud inapropiada, el conductor decidió manifestar su molestia: “Critiqué que no llevaba 60 años de trayectoria, estaba recién partiendo. Trabajamos en el mismo programa, por lo menos avísanos que no quieres hablar”, explicó.

Este episodio llevó a que Raquel Argandoña, conocida como ‘La Quintrala’ en la televisión chilena, lo incluyera a su supuesta ‘lista negra’ de rostros televisivos. “Un día ella me dijo ‘tú estabas en mi lista negra, fuiste grosero con la Kel y eso no se lo perdono a nadie’” , confesó Fuentes.

En el programa de Mega, también se mencionó que otras figuras del espectáculo habrían tenido conflictos con Argandoña, como Daniella Campos, Anita Alvarado y Paulina Nin.

Pese a la insistencia por obtener detalles sobre esta supuesta lista, la animadora prefirió mantener el misterio al ser consultada por el programa de espectáculos. “¿Sabes lo que pasa? Ya me cansé de darle comida a los panelistas de farándula”, expresó. Luego, fiel a su estilo directo y polémico, agregó: “Como dicen que soy mafiosa, los mafiosos no trabajamos gratis, así que paguen y yo les doy cuñas”.

Con estas declaraciones, Raquel Argandoña dejó en claro que no pretendía revelar más detalles sin obtener algo a cambio.