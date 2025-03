“Me dolió el estómago de angustia”: Las críticas a Primer Plano por mostrar restos óseos de Gervasio

Una ola de críticas en redes sociales recibió el programa Primer Plano de CHV, debido a las imágenes que mostraron cuando abordaron la muerte del cantante Gervasio, ocurrida en 1990.

En concreto, la molestia de los televidentes fue porque en la nota realizada por el periodista Miguel Acuña, se mostraron fotografías de los restos óseos del artista uruguayo, de quien se investiga un asesinato, descartando que el deceso fuese producto de un suicidio, como se informó en aquellos años.

“Existe una contradicción con el primer informe de autopsia de 1990. Este hecho demostraría científicamente que Gervasio no se quitó la vida. Esto, porque si el artista se hubiera ahorcado, este hueso debió fracturarse en ambas astas, lo que en la fotografía no ocurrió”, indicó el periodista.

Tras ello, mostró otra fotografía con el hueso fracturado.

“Lo más preocupante, es que en esta otra imagen, ocurrida en una segunda revisión pericial, llevada a cabo tres meses después, sorpresivamente se aprecia que el mismo hueso hioides ahora está completamente fracturado”, relató.

Esta manera tan gráfica y detallada de explicar la investigación generó molestia entre los espectadores, quienes se manifestaron a través de X. Principalmente porque Mónica Aguirre, la madre de sus hijos, se encontraba en el estudio del programa de farándula.

Cibernautas critican imágenes en Primer Plano

“Teniendo cero vínculo c/#Gervasio, me dolió el estómago de angustia ver las imágenes de restos óseos de él. Restos que #PrimerPlanoCHV exhibió en una nota c/#MónicaAguirre en el estudio. Brutal lo que hicieron, cero respeto c/ella y su familia, horrible #PrimerPlano“, ”El reportaje de Gervasio en #PrimerPlanoCHV debe ser un ejemplo para cualquier escuela de periodismo lo que es no tener código alguno…“, fueron algunos de los comentarios.

Mónica Aguirre, en tanto, realizó una crítica a la investigación, puesto que hace 10 años que los restos del cantante se encuentran en el Servicio Médico Legal.

“Gervasio lleva 10 años en SML y eso no es normal. Para mí, que soy creyente, no solo sería un descanso y paz para la familia, sino que también sería paz para su alma. Es que es antinatural, que un cuerpo esté 10 años ahí”, lamentó la madre de Millaray Viera, consignó Página 7.