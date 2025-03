“No solamente la vi tomar…”: Sergio Rojas expuso polémico pasado de Denisse Campos

El periodista Sergio Rojas reavivó la controversia en torno a Denisse Campos al recordar su supuesto pasado fiestero, en el contexto de la disputa legal que la exmodelo enfrenta con su hermana gemela, Daniella Campos.

Durante el programa Qué te lo Digo, Rojas se refirió a las recientes acusaciones de Daniella, quien insinuó que Denisse habría consumido drogas. Esta afirmación llevó a Denisse a enviar un mensaje al periodista Luis Sandoval, en el que negó categóricamente cualquier vínculo con sustancias ilícitas.

“Yo nunca he estado vinculada a ningún tipo de droga, me han hecho exámenes muchas veces. No consumo ningún tipo de droga, ni siquiera fumo”, aseguró Denisse, quien además calificó las acusaciones de su hermana como “un invento para hacer daño”.

Sin embargo, Sergio Rojas contradijo estas palabras recordando episodios del pasado. “A ver Denisse, es como si yo estuviera inventando. Te tengo una estima muy grande y un cariño muy especial, pero compañera, usted iba a mi bar y terminaba como zanja”, comentó el periodista, en alusión a un conocido local capitalino donde ambos coincidieron frecuentemente.

Rojas fue más allá y sostuvo que no solo vio a Denisse consumir alcohol, sino también otras sustancias. “No estoy diciendo si está bien o mal, porque yo también terminaba como zanja mil veces más. Pero no nos veamos la capa entre superhéroes, porque en el bar no solamente la vi tomar, también la vi ingerir otro tipo de sustancias . A mí no me venga a contar el cuento, a mí no me venga a desmentir”, afirmó enfáticamente.

Pese a sus palabras, el comunicador destacó que estos episodios corresponden al pasado. “Me alegro que hoy no estés en eso, me alegro, me encanta, te abrazo y te felicito”, expresó Rojas, quien cerró con una frase que no pasó desapercibida: “En un momento había que recogerte con espátula”.