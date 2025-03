"No todas queremos acostarnos con alguien para llegar a donde estamos": Cony Capelli responde a Marlen Olivarí y reafirma sus dichos sobre Kike Morandé

La exchica reality y ganadora de Gran Hermano, Cony Capelli, respondió con firmeza a los dichos de Marlen Olivari, quien había puesto en duda sus declaraciones sobre el trato que Kike Morandé tenía con sus compañeras de trabajo en el extinto programa Morandé con Compañía.

El conflicto surgió luego de que Capelli relatara que durante su paso por el programa le llamó la atención que Morandé se besara en la boca con algunas de sus compañeras . “Lo único que me llamaba mucho la atención era que no entendía por qué se daba besos en la boca con las chicas que trabajaba” , fue lo que dijo la bailarina.

Este comentario fue cuestionado por Olivari, quien defendió al animador asegurando que “yo soy muy fiel a mi género, respeto mucho a las mujeres y las he apoyado toda mi vida y las voy a seguir apoyando. Pero sí debo reconocer que muchas niñas buscan en Kike Morandé una gran oportunidad y a muchas también les hubiera encantado salir con él”.

¿Qué contestó Cony Capelli?

En declaraciones a Página 7, Capelli lamentó la respuesta de Olivari y reafirmó su postura. “Vi lo que dijo y me pareció lamentable, porque, si bien no puedo negar que quizás hubo mujeres que sí se le acercaban a él, yo te puedo asegurar que no fue mi caso”, señaló.

Además, Capelli fue enfática en aclarar que el éxito profesional no siempre está ligado a este tipo de conductas. “No todas queremos acostarnos con alguien para llegar a donde estamos. Hay personas que estamos donde estamos por talento o porque hemos luchado y trabajado” , sostuvo.

La bailarina también quiso precisar que sus palabras no fueron un ataque personal contra Morandé. “No quiero decir que Kike Morandé es un depravado sexual, son palabras muy fuertes y no las ocupé yo. Yo conté algo que vi, que viví, pero no hay un juicio más allá de eso”, explicó.

Capelli subrayó que su intención fue destacar las prácticas que solían normalizarse en la televisión chilena de años atrás. “Dije ‘esta era la televisión de antes’, y así como pasó con el Kike, ha pasado en muchos programas de todos los canales”, afirmó.

Finalmente, hizo un llamado a reflexionar sobre estas situaciones para evitar que se repitan en el futuro. “Creo que renegar esto es impedirnos avanzar hacia algo mejor”, concluyó.