Presidente Gabriel Boric sobre incendios forestales en Biobío y La Araucanía: “La importancia de ser responsables”

El presidente chileno, Gabriel Boric se refirió a los incendios forestales que vuelven a afectar el sur del país, en esta oportunidad específicamente las regiones del Biobío y La Araucanía. Desde Magallanes, donde se lleva a cabo el Foro Internacional de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el jefe de Estado se mostró preocupado y dio a conocer las medidas tomadas para la emergencia.

Según señaló, ha “instruido que todo el Gobierno esté desplegado en el marco de estos incendios, y que estén con los afectados y sus familias”. Asimismo, les pidió a los ciudadanos que sigan las indicaciones de las autoridades competentes.

“Anoche, los equipos de combate al fuego estuvieron desplegados todo el tiempo para poder sofocar las llamas, especialmente en las zonas más críticas, que se dieron en particular en la comuna de Traiguén. Y hoy están concentradas en la tarea de control del fuego para poder superar esta emergencia lo más rápido posible", dio a conocer el presidente Boric.

Sobre las cifras, informó que en la actualidad se combaten 27 incendios. En cuanto a los ya extintos afirmó que solo ha sido uno, pero 34 ya están controlados; lo que se consideran un notorio avance.

Gabriel Boric hace énfasis en la responsabilidad

“En esto hay que recordar la importancia de ser responsables. Hemos tenido una temporada con muchos incendios, pero que hemos logrado, en su gran mayoría, controlar a tiempo”, manifestó.

También no perdió la oportunidad de dar importantes pautas para evitar los incendios forestales causados por el humano: “Por eso quiero insistir que, en momentos de olas de calor, no realizar quemas, ser muy cuidadosos, no realizar fogatas en sitios no autorizados y seguir las instrucciones de las autoridades“.

Para finalizar le reafirmó su apoyo a la ciudadanía que se ha visto afectada en las últimas horas por la propagación del fuego. “Sepan que vamos a seguir desplegados en la zona y tengan certeza de que no les vamos a dejar”, culminó.