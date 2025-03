“El mejor regalo del mundo”: Renzo Tissinetti presumió el generoso obsequio que le trajo Kel Calderón de París

Un generoso regalo avaluado en medio millón de pesos fue el que trajo la influencer Kel Calderón a su pareja, el chef Renzo Tissinetti.

A través de sus redes sociales mostró el obsequio, correspondiente a una lujosa botella de champagne Krug 2000.

“De su viaje a París, Kel Calderón llegó con el mejor regalo del mundo. Te amo, princesa”, le agradeció en sus historias de Instagram.

La guerra entre hermanos

El viaje de Kel lo realizó a días de portagonizar una mediática pelea con su hermano Nano Calderón, a quien dijo no querer ver nunca más en la vida.

Claro, por la abogada no se iba a quedar callada tras verse envuelta en la polémica, y rápidamente le respondió a su hermano quien realizó fuertes acusaciones en su contra.

Todo comenzó cuando Raquel Argandoña, la madre de ambos, reveló que Melina Noto está embarazada de Pangal Andrade, la expareja de su hija. Esto lo hizo sin el consentimiento de los próximos padres y antes de que ellos mismos lo pudieran hacer.

Todos los programas de espectáculos apuntaron a Kel Calderón como la fuente de dicha noticia, quien habría informado a Raquel. Por esto mismo, la influencer decidió pronunciarse ante dicho escándalo en el que está metida.

A través de sus historias de Instagram, Kel partió diciendo que “Solo puedo decir que me encantaría ser excluida de toda esta historia en la que no tengo nada que ver”.

“Considero que no me corresponde para nada opinar sobre relaciones que no son la mía, eso es lo más respetuoso. No lo he hecho nunca y no voy a empezar ahora”, continuó la hija de Raquel.

“Simplemente desearle a Pangal toda la felicidad del mundo en la nueva etapa que comienza. Estoy segura de que será un tremendo padre”, continuó.

Finalmente, apuntó a sus detractores, los medios de espectáculos y su propio hermano menor. “Ahora, lo que otras personas puedan decir, teorizar o inventar en los medios de comunicación es una narrativa que les pertenece a ellos, no a mí”, escribió.