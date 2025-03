“Encuentro de mala leche...”: El desaire de Pamela Díaz al ser consultada por los polémicos audios filtrados por Sergio Rojas

Con lentes oscuros y casi sin mirar a la cámara de “Que te lo digo”, Pamela Díaz finalmente tuvo un reacción sobre los polémicos audios filtrados por Sergio Rojas, a quien amenazó con “dar una patada en la raja”, además de llamarlo “bastardito”.

El reportero insistía en su declaración pero “La Fiera” fue distante y hasta se negó a referirse al periodista de Zona Latina.

“Encuentro de mala leche mal al animador”, fue el argumento para negarse a hablar. El reportero insistió y ella siguió lanzando dardo a Sergio Rojas quien hizo públicos todos sus mensajes en Whatsapp luego de que ella lo tildó de mentiroso y lo desafió a revelar los mensajes.

Pamela Díaz niega entrevista a Zona Latina y lanza dardo a Sergio Rojas. Youtube

“¿Algo que decirle a Sergio? No tengo nada que decir, dijo otra vez evadiendo la cámara. “Yo se lo dije en persona y fue muy mala leche porque puede mostrar todos los mensajes que yo en general trato a la gente ´cabezón´, y la cuestión, le mandé cosas a su mamá, entonces encuentro para mí mala leche, no tengo más nada que decir a tu programa".

Aunque el reportero le propuso otras preguntas sobre Maite Orsini y temas de la farándula, La Fiera dio por cerrado el tema: “No tengo nada que hablar con Zona Latina”.

“La clase no se compra”

Sergio Rojas entonces reaccionó a la actitud de La Fiera, mencionando el gesto de masticar chicle en cámaras, también las respuestas de Pamela Díaz: “Se dan cuenta que la clase no se compra”.

El periodista hizo pública la pelea con La Fiera quien además de llamarlo mentiroso lo desafió a mostrar los audios en un comentario en el Instagram de Zona Latina.

“Yo no lo había querido mostrar pero Pamela me autorizó el fin de semana Esto yo lo tenía guardada, ella lo que me te voy a decir a continuación no lo puedes decir, esto se enmarca en el terreno de lo privado”, comentó el periodista.

Frases como “soy como un mono con navaja” y “bastardo” se escucharon en la serie de mensajes donde La Fiera desmentía rumores de su vida sentimental incluyendo el supuesto vínculo con Marcelo Sala.