¿Hubo censura? Don Carter le baja el perfil a suspensión de show en la Universidad Católica de Temuco: “No creo que haya una persecución”

Asegurando que “no creo que haya una persecución”, Juan Alcayaga -más conocido por su personaje “Don Carter”-, se refirió a la suspensión del show que haría el 2 de mayo en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco, debido a una decisión del Gran Canciller de la casa de estudios, el obispo Juan Enrique Concha.

PUBLICIDAD

Así, en conversación con el matinal “Contigo en la mañana” de Chilevisión, Don Carter salió al paso de lo ocurrido, señalando desde el inicio que no cree que exista censura en el año 2025, solo que quizá ahora la autoridad universitaria se dio cuenta del tipo de humor que hace y simplemente no le pareció adecuado para el lugar.

Todo lo anterior, apuntando que lo extraño es que ya se había presentado en octubre pasado en el mismo lugar.

“Es una versión legítima, no creo que seea censura, estamos en 2025, que la iglesia venga a censurar sería extraño... lo más molesto es que en octubre yo hice un show en el aula magna, eso es lo que más me extraña, pero vamos a buscar un nuevo lugar y la gente que ya tiene entradas va a decidir si quiere ir o se le devuelve la plata”, explicó Juan Alcayaga.

“A lo mejor se les pasó la primera vez”

En ese sentido, intentando buscar una explicación para la decisión del gran canciller de la Universidad Católica de Temuco, el actor y director de teatro señaló que “a lo mejor se le pasó la primera vez, y escucharon los chistes”, agregando que pese a todo, no quiere tomarse el tema como censura.

“No lo quiero tomar así, a veces pasa. En este caso al menos tuvimos tiempo de buscar un nuevo lugar, porque no vamos a dejar de ir a Temuco”, indicó.

En cuanto al contenido del show, que pudo ser lo que le molestó a la autoridad de la casa de estudios, Don Carter señaló que “el show es subido de tono, por algo es para mayores de 18, no es para niños, no es grosero (...) yo hago humor subido de tono y hay gente a la que no le gusta y hay gente que lo apoya y le gusta”.

PUBLICIDAD

Finalmente, apuntó que antes de aceptar que se presentara en el aula magna “no me pidieron libreto, no me revisaron ninguna cosa, sí debo reconocer que la gente que trabaja en el teatro es encantadora, muy buena onda, a lo mejor por ahí transmitieron el tipo de humor que yo hacía, o les cayó la teja, yo no creo que haya una persecución, sinceramente, se les pasó la última vez y ahora dijeron de nuevo la puntita no”.