“La tenía que apoyar económicamente”: Revelan supuesta petición de Maite Orsini a Jorge Valdivia

El periodista de Zona de Estrellas, Hugo Valencia, dio a conocer el contenido de un supuesto correo electrónico que la diputada Maite Orsini habría enviado a Jorge Valdivia, pidiéndole financiar su campaña política.

Según contó el panelista de farándula, el mensaje fue enviado cuando ambos ya habían terminado la relación y ella estaba en la mira del Frente Amplio, para ser expulsada de la coalición, precisamente por su relación con el futbolista, formalizado por dos delitos de abusos sexuales.

En el mensaje, Orsini le habría escrito que “todo lo que le estaba ocurriendo políticamente ha sido consecuencia de los problemas que él le trajo”, señaló Valencia.

Además, agregó que “en ese correo señalaba que ante la eventualidad de que ella tuviese que presentarse de manera independiente a una próxima candidatura parlamentaria, Jorge la tenía que apoyar económicamente”, aseguró.

Toda esto surge luego que en Primer Plano revelaran que la pareja había retomado la relación e incluso se han dejado ver en público.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz?

En medio de los rumores, la panelista de Sígueme y aún esposa de “El Mago”, Daniela Aránguiz rompió el silencio. La exchica reality dijo haberse enterado “como todo Chile en Primer Plano” pero lejos de sumarse a las críticas, pareció apoyar a su expareja.

“He dicho en reiteradas ocasiones que yo con Jorge no estamos juntos como pareja hace muchos años, eso es lo primero. Entonces no hay un tema de infidelidad“, comentó a ser abordada por los reporteros de farándula.

Respecto a la permanencia de Jorge Valdivia en su residencia, donde aún cumple arresto domiciliario nocturno tras ser acusado de presunta violación, Aránguiz reiteró su respaldo.

“No tengo nada que conversar con él de este tema, hay otras cosas que me interesan más, como con qué casa me voy a quedar. No lo he echado de la casa”.

“El plan sigue en pie”

La posible reconciliación de Jorge Valdivia y Maite Orsini desató reacciones diversas en la farándula.

Pamela Díaz, además amiga de Daniela Aránguiz, se fue en contra de la diputada y tildó de “irresponsable” esta decisión en caso de ser confirmada.

“Sabiendo que todavía es diputada y lo que está pasando con ‘Mago’, yo siento que es una irresponsabilidad de su parte, sobre todo si esto es verdad... Es lo que digo yo...“, dijo en ”Hay que decirlo".

JC Rodríguez, también planteó la pregunta sobre el futuro de Maite Orsini en la política. La periodista Cecilia Gutiérrez coincidió en que sí: “Efectivamente ese plan de Maite de dejar la política, incluso por amor, sigue en pie”.