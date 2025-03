“Llegó Carabineros...”: Pamela Díaz recordó supuesta “brujería” que vivió en medio de su separación con Manuel Neira

Pamela Díaz sorprendió recientemente al recordar un inquietante episodio que vivió hace años y que, según el psíquico peruano Roberto Granda, podría estar relacionado con brujería vudú.

Durante una reciente emisión del programa “¡Hay que decirlo!”, “La Fiera” relató que este extraño suceso ocurrió entre 2007 y 2008, cuando atravesaba una compleja separación con su entonces esposo, Manuel Neira.

“Un día llamé a mi cuñado para que se viniera altiro porque me daba mucho miedo. Era la puerta de mi casa, estaba en la parcela sola... Yo rezaba o decía garabatos... Un día me tocaron tanto la puerta, fue mucho rato, que me asusté. Yo no salí, me encerré en mi pieza”, relató Díaz, según consignó Canal 13.

Al día siguiente, su cuñado acudió a su hogar en Chicureo y descubrió algo desconcertante: justo frente a la puerta principal había un agujero de cerca de un metro de profundidad. “Entonces yo salía y me caía”, explicó la animadora.

Pero lo más escalofriante ocurrió después. La familia de Pamela tenía una coneja que había dado a luz a cerca de 20 crías, las que fueron halladas muertas tras el incidente. “Estaban todas las cabezas de los conejos sin sangre. Yo pregunté a un veterinario: ‘¿Habrá pasado el chupacabras?’. Eran 20 y estaban las cabezas... No es normal... Llegó Carabineros...”, agregó la comunicadora.

El psíquico Roberto Granda, quien estaba presente en el programa, aseguró que lo que vivió Díaz se trataría de brujería vudú.