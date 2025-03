Mariela Sotomayor replica a la abogada de Faloon Larraguibel y lanza dardo en medio de su pelea legal: “Se sigue victimizando”

A más de un año de su mediática separación, Faloon Larraguibel y el exfutbolista Jean Paul Pineda vuelven a estar en el ojo del huracán.

Esta vez, el excuñado de la bailarina y chica reality, Matías Pineda, se incluye en el conflicto con demanda de desalojo del departamento que hasta ahora junto a sus hijos. La pelea judicial abrió el debate entre panelistas de farándulas quienes tomaron bando.

Mariela Sotomayor se lanza otra vez contra Faloon Larraguibel. Youtube "Que te lo digo"

Mariela Sotomayor, de “Only Fama” y además excompañera de reality de Faloon lanzó fuertes cuestionamientos incluso dudando de la imposibilidad de Larraguibel para adquirir su propio departamento, esto según dijo, considerando los millones que llegó a ganar en los programas de telerrealidad.

La abogada de Faloon no tardó en reaccionar, hablando además del fuerte altercado que tuvo con la panelista de Mega. La verdad que las cosas con ella se pusieron muy tensas, sentí que tenia ahí a mi contraparte, tuve que defender la versión de Faloon quien durante este tiempo ha tenido que luchar sola por sus hijos".

Según la letrada le sorprendió la intervención de Mariela quien “pareciera defender a Jean Paul Pineda”.

Los dardos de Mariela Sotomayor

Tras ser consultada por “Que te lo digo”, Mariela Sotomayor argumentó sus señalamientos contra Faloon.

“...sí me pareció justo dejar claro que es una persona que está diciendo ´aquí estoy´, está diciendo que quiere responder y me parece que eso también es importante porque los papito corazón son los que no dan ni un peso a sus hijos y no se preocupan de nada, acá tenemos a un hombre que durante toda la vida que estuvieron juntos ellos se hizo cara de su familia, creo que era importante decirlo”.

La panelista además lanzó dardo a su excompañera de realities. “Siento que se sigue victimizando cuando dice que sus hijos van a quedar en la calle, me parece una falta de respeto con las personas que sí viven en una situación de calle, personas que viven con un sueldo mínimo”.

Sotomayor enfatizó en que “..cuando uno habla, habla con la verdad, eso es fundamentarla la hora de hacer periodismo”.