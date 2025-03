“Me cansé”: Mauricio Israel eleva reclamo contra periodista de Canal 13 por “mentir sobre una conversación” y pide que “se retracte”

Enojado y asegurando que está cansado, el conductor de televisión y comentarista deportivo, Mauricio Israel se fue con todo y elevó un fuerte reclamo contra la periodista Fany Mazuela del programa “Hay que decirlo” de Canal 13, por supuestamente haber inventado una conversación con él a través de WhatsApp.

“Quiero comenzar con una situación que ocurrió la semana pasada, la cual me tiene entre molesto y afortunado de poder hoy contar con un espacio de plantearla, pues pensaba que era una práctica desterrada”, señaló Mauricio Israel al comenzar a comentar lo ocurrido en el programa “Cómo estamos hoy!” de Tevex, donde expresó su molestia.

“No voy a renegar de la farándula”

A lo anterior, agregó que ”no voy a renegar de la farándula, de hecho hace dos años participé en un programa de ese tipo (...) Para lo que no estaba preparado es para las viejas prácticas; yo sabía que existían los tongos, con historias inventadas, que te obligan a salir a desmentir, lo que nunca me había pasado es lo que les voy a mostrar ahora”, dijo.

En ese momento, mostró un video del programa “Hay que decirlo” de Canal 13, donde la periodista Fany Mazuela asegura que habló con Mauricio Israel, quien le habría respondido mandando a trabajar a su ex pareja Marisol Gálvez por el tema de la pensión de alimentos, leyendo incluso un mensaje que le habría enviado.

Previamente, ese panel había dejado en claro que Mauricio Israel estaba pagando la pensión de alimentos, pero Fany Mazuela quiso hacer un sorpresivo contrapunto.

“No tengo idea quién es ella, yo me enteré en la noche de la situación y al día siguiente me llegó el video. Una cosa es inventar una historia para generar reacciones, sin embargo, esto de mentir sobre una conversación es gravísimo. Presenté mis reclamos a la gente de Canal 13, me comuniqué con el gerente de producción a quien conozco, le expuse el tema y se hará cargo”, aseguró Israel.

Finalmente, Mauricio Israel cerró el reclamo diciendo airadamente que “señora, se acabó esto de levantar cosas al voleo, llegaré hasta las últimas consecuencias y usted va a tener que mostrar el famoso chat, probar que habló conmigo y de lo contrario, donde está claro que usted miente pues nunca me escribió, le exigiré que se retracte y reconozca públicamente esta mala práctica, en el mismo espacio donde dijo esto, porque así parten los mitos como que soy violento”.