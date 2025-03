“Una cena muy divertida”: Pedro Pascal salió al paso de los rumores de romance y habló de la comentada cena con Jennifer Aniston

Todas las alertas de romance se encendieron el recién pasado fin de semana en Hollywood, luego que se divulgaran imágenes del actor chileno Pedro Pascal tras una íntima cena con su colega estadounidense Jennifer Aniston, alimentando una serie de rumores a los que el propio Pascal salió al paso.

Sí, porque durante la avant premiere de la nueva temporada de la serie de HBO, “The last of us”, donde Pedro Pascal vuelve a interpretar a Joel Miller, fue consultado directamente por la cena y el vínculo que estaría estableciendo con Jennifer Aniston, pregunta que no evadió.

“Muy buenos amigos”

Así, al ser consultado por el medio estadounidense Entertainment Tonight sobre la viralizada cena con Aniston, Pascal señaló que "Jennifer y yo somos muy buenos amigos y cenamos juntos el sábado; fue una cena de martini muy divertida", dijo todo coqueto.

Luego, al ser consultado sobre la viralización de la fotografía donde aparecían los dos actores, el chileno respondió nuevamente de forma muy coqueta indicando que “esa es su luz de estrella (de Jennifer Aniston). Simplemente estoy disfrutando de su brillo“.

¿Cita de negocios o algo más?

Los rumores de romance comenzaron luego del encuentro que tuvo lugar en el Tower Bar del Sunset Tower Hotel en la zona de West Hollywood el pasado sábado en horas de la noche.

De acuerdo con lo indicado por varios medios internacionales, la cena duró alrededor de tres horas. Y a pesar de que entraron por separado, en el interior de lugar no faltaron los brindis y la complicidad. Pero de lo que más se habla es que del momento de la despedida cerca de las 23:30 horas cuando conversaron entre risas a la salida del lugar.

Por ahora se desconoce que deparará el comentado encuentro. Pues mientras algunos rumoran sobre la posibilidad de romance, otros apuestan que solo se trata de una colaboración profesional.

Sin duda, la alerta de romance está encendida en Hollywood.