“¿De dan cuenta que la clase no se compra?”: Sergio Rojas devuelve el dardo a Pamela Díaz tras negar entrevista a ‘Que te lo digo’

De la amistad entre Sergio Rojas y Pamela Díaz no quedan rastros. Luego de que el periodista de “Que te lo digo” filtró los audios donde “La Fiera” amenazó con darle “una patada en la raja”, solo crece el conflicto entre ambos.

Cada mensaje publicado en el show de Zona Latina fue un duro golpe en el ego de la panelista de Canal 13 quien finalmente reaccionó ante el reportero aunque con un gesto de desaire.

No solo negó dar declaraciones a Zona Latina si no que lanzó dardo a Sergio Rojas a quien “encuentra de mala leche” por evidenciar su conversación en Whastapp.

Sergio Rojas versus Pamela Díaz. Youtube

El periodista no tardó en reaccionar aunque primeramente destacando la actitud de La Fiera ante las cámaras: evasiva y casi sin mirar al reportero.

“¿Se dan cuenta que la clase no se compra?“, comentó imitando el gesto de La Fiera masticando chicle en cámaras. “Lo digo con todo el cariño del mundo porque la Pamela podrá tener toda la plata del mundo pero...”.

El periodista entonces sacó su artillería y también apuntó contra la exchica reality. “No lo digo solo por el chicle si no por la actitud, finalmente Pamela querida, cómo yo voy a ser mala clase si tu me trataste de mentiroso frente a todo un país, algo que recogió toda la prensa, tú en tu mundo paralelo pensaste que yo me iba a quedar callado”.

Sergio Rojas siguió insistiendo en el motivo de su decisión para mostrar los audios donde la panelista lo llamaba “bastardito” además le advertía con “darle una patada en la raja”.

“¿Qué hice yo? Mostré los audios porque ella me lo pidió. Si tú en el fondo a mí me estás metiendo el dedo, obvio que voy a reaccionar".