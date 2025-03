Patricia López quiere volver a las teleseries:  “Me encantaría, pero no depende de mí ni de mis ganas”

Con el reestreno de Aquelarre, varios rostros han vuelto a tomarse la pantalla chica. Una de ellas es Patricia López, quien lleva un tiempo alejada del mundo de las teleseries, sin embargo sigue vinculada fuertemente al teatro y la música.

PUBLICIDAD

Su última aparición en la televisión fue en 2021 con Demente, donde interpretó un potente rol secundario. Desde entonces, no ha vuelto a participar en nuevas ficciones televisivas.

Este tema fue parte de la conversación en el pódcast Reyes del Drama, donde aprovecharon la presencia de la actriz para preguntarle directamente por qué no ha vuelto a las teleseries.

Paty López respondió con total honestidad y sin filtros: “Me encantaría, pero no depende de mí ni de mis ganas. Yo siento que hay que estar en Chile, por eso también me vine. Aquí hay que hacer cosas para que los productores te vean. No es como mandar un mail desde Eslovenia y decir ‘mira aquí estoy. Estoy tranquila, cada cosa a su tiempo. Por algo son las cosas”, manifestó.

Al respecto, también expresó que para ella es fundamental que sus personajes tengan un sentido y propósito: “Me pasa que cuando me llega un rol es porque es, no me gusta hacer las cosas porque sí. Hay una cosa muy alquímica y muy mágica con los roles, y en mí, cuando llegan sin mayor manipulación, ni control, ni presión, llegan los mejores personajes”, señaló.

Los remakes

Por estos días, la actriz se encuentra ensayando para “La Mantis Religiosa”, obra de Alejandro Sieveking donde compartirá con Lorena Capetillo, quien interpretó a su mismo personaje “María Pradenas” en el remake de El señor de la Querencia.

Respecto a esto, López comentó que no pudo ver tanto del remake sin embargo conversó con Lorena sobre esta producción: “Vi poquito, por tiempo, no por ganas. Quisimos juntarnos para hablar del personaje, Lorena me llamó para un café pero yo no estaba en Chile. Finalmente ella se lanzó sin ver mucho, me parece que varios actores hicieron eso. No contaminarse mucho y como está tan bien escrita, la creatividad emerge sola porque los objetivos están claros. La Lore fue muy bien criticada en su trabajo”, reflexiona.

PUBLICIDAD

Respecto a las reacciones de las redes sobre los remakes “La gente no tiene filtro. Yo los apoyé porque encuentro que hay que aplaudir cualquier iniciativa para que nuestra industria brille y genere más trabajo. Yo no soy de las que llega y critica. La gente que critica no entiende toda la pega que hay detrás. Fue una jugada arriesgadísima y tampoco le fue tan mal. La comparación iba a ser inevitable y todo el mundo sabía a lo que iba un poco”, comenta.

Sobre la posibilidad de participar de algún remake, la actriz no dudó en responder que le encantaría participar de alguno como “La Fiera” o “La Doña” porque le ha tocado interpretar a muchas mujeres sumisas en teleseries.

Por otro lado, la actriz mencionó que no descarta participar de algún reboot o reunión de “Aquelarre” donde volvería a interpretar a la recordada Carolina Meneses, su primer personaje, tal como lo hicieron hace unas semanas Alejandro Montes, Claudia Vergara y Carolina Contreras (Primo Cristian, Isidora y Alelí en la producción): “Tengo un audio en Whatsapp del primo Cristian. Así que lo voy a escuchar”, confesó.