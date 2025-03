“Eso me tenía con la autoestima súper baja”: Botota Fox reveló los detalles de su paso por el quirófano

Listo para regresar a los escenarios y con nueva apariencia. Botota Fox hizo realidad el sueño de su transformación física, para lo cual se sometió a diversas operaciones de las cuales reveló los detalles.

Los nervios por dar ese paso no faltaron, pero tampoco el deseo de mejorar ciertos aspectos de su apariencia que afectaban su autoestima.

“No me puse teta ni me corté...”, dijo en el video con su característico humor. Luego comentó los detalles de sus cirugías cuyos resultados ya son evidentes.

Botota Fox detalla intervención quirúrgica que se realizó: “Esto es un regalo que le estoy haciendo a mi cuerpo”. Instagram

“Todo el mundo me pregunta qué me hice; me hice una lipo vaser con transferencia, o sea, me hicieron una lipo, marcación se podría decir, y me hicieron una transferencia hacia mis nalgas”. También se operó la papada.

Uno de los cambios evidentes tras la cirugía fue en el pecho, que según explicó, lo tuvo hundido desde su nacimiento, una condición conocida como pectus excavatum.

“Nací así, eso me tenía con la autoestima súper baja, cuando me sacaba la polera me tapaba, me rellenaron toda esta parte y me quedó espectacular”, expresó.

En sus historias de Instagram Botota mostró el avance tras sus cirugías y los cambios más destacados, asegurando que “en estas dos semanas ha avanzado demasiado”.

“Con esto lo que hice fue darle importancia a la persona que soy, al hombre que soy, , ahora me siento muy, muy bacán conmigo mismo, o sea, verano sin polera totalmente”.

Las amistades y seguidores no dejaron de elogiarlo por el cambio en vísperas de su primer show en Iquique tras su operación.

"Regio mi amor!! Ahora se vienen los desnudos jajaja broma. Ud déjese querer! “, ”Te ves hermoso", “Quedarás soñada”, "l pecho que ? Parece harry Potter jajajajajaas quedaste más más más aún hermoso!“. ”Me encanta".