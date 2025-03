“He tenido relaciones donde no me han visto como la mujer que soy”: Emilia Dides habla de su presente amoroso con Sammis Reyes

“En exclusiva puedo adelantarte que mi próximo gran desafío será otro concurso de belleza”, es parte de lo que se podrá leer en la entrevista que Emilia Dides dio en exclusiva para revista Velvet.

PUBLICIDAD

Pero, también habló del amor y cómo conoció a su actual pareja, el deportista Sammis Reyes.

“Siento que el alma de Sammis conectó con la mía”, reconoció. Aunque, no fue amor a primera vista. Puesto que él ni siquiera había leído el mensaje que ella le había mandando, para conocerse.

Hace tres años atrás se topó con su cuenta de Instagram y le escribió. Pero, a los días se dio cuenta que era un hombre casado y eliminó el mensaje. Aunque, él ni siquiera lo había visto.

Tiempo después el destino los unió y hoy reconoce que por primera vez siente que alguien la quiere tal como ella es.

“Siento que el alma de Sammis conectó con la mía. He tenido relaciones donde no me han visto como la mujer que soy, como la mujer que yo sé que soy. Y por primera vez hoy veo que me quieren como soy. No por lo que tengo, no por haber estado en Miss Universo, sino por lo que soy”, confesó.

Sammis Reyes mostró sus abdominales de acero en las redes sociales. Instagram

El lado íntimo de Emilia Dides

“Soy muy intensa en el buen sentido de la expresión. No puedo disimular si estoy molesta, por ejemplo, porque los ojos siempre me van a delatar”.

PUBLICIDAD

Y agrega: “Lloro bastante. No me gusta llorar en frente de la gente por un tema mío personal. Entregué mucho poder al llorar frente a gente que no tiene nada que ver conmigo. Por eso me gusta llorar sola. En esos momentos tengo que hacer una introspección súper fuerte”.

Finalmente, adelante que su próximo desafío es “retomar mi carrera de cantante, la música siempre me ha apasionado y creo que fue un sello distintivo también que me jugó muy a favor en el Miss Universo”.