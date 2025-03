“No me como a uno y otro, como tú”: Gala Caldirola y Fanny Cuevas sacaron chispas en tenso cruce en Palabra de Honor

"No me como a uno y otro, como tú": Gala Caldirola y Fanny Cuevas sacaron chispas con tenso cruce en Palabra de Honor

El reality show Palabra de Honor de Canal 13, sumó un nuevo episodio de tensión con un tenso enfrentamiento protagonizado por Gala Caldirola y Fanny Cuevas en medio de una decisiva votación.

El conflicto surgió durante la elección de una nueva dupla nominada, luego de que Josué y Zoe, además de Reina y la propia Fanny, quedaran en riesgo de eliminación. Fue entonces cuando Cuevas votó por Gala, justificando su decisión con una crítica directa a su actitud con Raimundo Cerda.

“Si yo coquetié con Rai, y no tú, no tienes por qué decir cosas”, partió señalando Cuevas. “Siento que le andas cuidando el cu... a Rai, y él se lo puede cuidar solito”, comentó luego, insinuando que la protección de Gala hacia Raimundo era desmedida.

“¿Estás picada?”, respondió la española. “Si te molesta que te haya expuesto por situaciones que tú misma has generado, es tu problema”, agregó, defendiendo su cercanía con Raimundo y asegurando que solo se apoyan mutuamente y que le parecía que la relación del rubio con Larraguibel no era sana.

La discusión escaló cuando Cuevas lanzó una dura acusación: “Yo no vengo aquí a comerme a uno o a otro, como tú, porque no lo necesito”, provocando la inmediata reacción de Caldirola.

Visiblemente molesta, Gala fue aún más directa: “Si me como a quien quiero, es porque puedo. Si no puedes, es tu problema”, señaló. Luego lanzó una polémica acusación: “Yo no tengo compromiso con nadie, a diferencia de ti que tienes compromisos afuera y andas haciendo propuestas indecentes. Respétate”.

El intenso intercambio dejó en evidencia la creciente rivalidad entre ambas, sumando un nuevo episodio de conflictos en el reality, que ha mantenido a los espectadores atentos a cada giro del programa.

