“Por el pelo te corría la grasa...”: Daniela Aránguiz asegura que se llevaba mal con Daniela Castro porque no se bañaba

Daniela Aránguiz respondió a su tocaya Daniela Castro, sugiriéndole que se “mire al espejo” antes de criticarla sobre su apariencia. La tensión entre ambas surgió tras los comentarios de Castro sobre sus supuestas peleas en el reality show Tierra Brava.

En el programa Sígueme de TV+, Aránguiz no dudó en aclarar su postura respecto a las afirmaciones de la ex Master Chef. Castro había mencionado que sentía que Aránguiz siempre le había caído mal, insinuando que ello se debía a que había maltratado a su ex pareja, Luis Mateucci.

Sin embargo, Aránguiz sostuvo que los conflictos entre ellas no eran por ese motivo, sino que estaban relacionados con la higiene personal de su compañera de encierro.

Reacciones y recordatorios de Tierra Brava

“Primero ¿Quién es? Ella dijo que yo le tenía mala a ella, porque había maltratado a mi ex en el reality. Daniela sabes perfectamente que yo la pelea que tenía contigo era porque no te bañabas”, expresó Aránguiz.

La ex de Jorge Valdivia añadió que “cómo yo te veía todos los días metías las manos en la cocina, después te ibas a los matorrales con el Uriel haciendo tú ya sabes qué...y después con esas manos te ponías a hacer galletitas para todos, por el pelo te corría la grasa”.

A medida que la conversación avanzaba, Aránguiz también mencionó que Castro había mostrado interés por Mateucci y le lanzó un mensaje directo: “no tiene cara de cuica”.

“Las primeras discusiones que tenía con ella era por sucia...una vez vi un ratón y yo creo que el ratón vivía debajo de su cama”, reveló.

Seguidores critican a Julia Vial

En la cuenta de Instagram de TV+, los cibernautas criticaron la conducta de la animadora del programa, Julia Vial.

“Julia ahí mal tu! Entiendo que hay que trabajar, hay que parar la olla todos los días … pero, te pregunto es necesario hacer ese papelón avivar tanto las opiniones de poca monta de Daniela??“; ”Julia que te prestes para esta ordinariez, por favor Julia, estudiantes periodismo y estas en esto!!!“, son algunos de los comentarios.