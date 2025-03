¿Se hizo humo?: Demandan por casi $200 millones a Carlos Pinto

El exrostro de TVN, Carlos Pinto, enfrenta una demanda millonaria que asciende a cerca de 200 millones de pesos. La acusación proviene de Sergio Gálvez, un antiguo colaborador que trabajó con él en distintos proyectos.

Gálvez dijo en el programa “Qué Te Lo Digo” que Pinto incumplió un contrato y mantiene una deuda que permanece sin saldar desde el año 2017.

“Lo estoy acusando para que me pague lo que me dejó debiendo desde el momento en que me despidió en 2017, cuando le gané un juicio laboral por despido injustificado, ya que no me hizo firmar un finiquito ni nada de eso”, declaró Gálvez.

Este último, quien fue representante de Pinto y productor del programa “Irreversibles” de Canal 13, relató que su despido ocurrió cuando el proyecto ya había avanzado, habiendo grabado tres capítulos.

Gálvez enfatizó que Pinto no cumplió con sus obligaciones económicas tras su despido. “Él me despide a la mitad del proyecto, habiendo grabado ya tres capítulos y no quiso responder a lo que me correspondía y debían que pagar”, explicó.

La resolución del juicio a favor de Gálvez se produjo en 2019, pero hasta la fecha, Carlos Pinto no ha realizado ningún pago. “Debe 120 millones de pesos y por el tema del 20 por ciento de la venta del proyecto se deben alrededor de 170 millones”, puntualizó el demandante.

Conflictos legales y antecedentes

A pesar de la situación, Gálvez afirmó que Pinto “nunca ha tenido un acercamiento conmigo, al contrario. Me demandó por injurias y calumnias y le gané el juicio”.

Sergio Rojas también afirmó que “Carlos Pinto no tiene ni un peso”. Sin embargo, Gálvez sostiene que el Servicio de Impuestos Internos (SII) descubrió que Pinto podría tener dinero, estimando que su fortuna podría alcanzar los mil millones de pesos.

El proceso legal se encuentra en un estado de apelación, tanto en el ámbito laboral como civil. Gálvez pretende demostrar que Pinto es responsable de la deuda y que efectivamente posee recursos económicos. “Estoy esperando estas dos apelaciones y, obviamente, él con algunas personas del medio me trató de difamar. Gracias a Dios nunca he tenido ningún problema con nadie, así que se le ha hecho difícil hablar de mí”, manifestó Gálvez.

El demandante también destacó que Pinto tiene antecedentes de conflictos laborales previos. “Pero él sí, tiene dos casos anteriores y antecedentes de tener problemas con sus empleados. Curiosamente los abogados que me defienden hoy en día defendieron a las otras dos personas, así que tiene como un postgrado en Carlos Pinto”, sentenció.