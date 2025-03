“Todos tenemos algo de Tommy Rey”: vocalista de los Viking’s 5 lamenta deceso de Patricio Zúñiga y asegura que su muerte “te parte el alma”

Aún impactado por la muerte de Patricio Zúñiga Jorquera, conocido artísticamente en el país como Tommy Rey, el líder y vocalista de los Viking’s 5, Pedro Barraza, reconoció este jueves haber quedado con el “alma rota” luego de recibir ayer la confirmación del deceso del octogenario cantante reconocido por sus inolvidables interpretaciones de históricas cumbias como “Un año más”, “Daniela” o “Se aleja el tren”.

Y es que el adiós de Tommy Rey, quien murió el miércoles a los 80 años, conmocionó esta jornada a todos los espacios matinales de la TV, quienes fueron testigos de la monumental escalada de músicos y seguidores de la sonora hasta el Teatro Caupolicán, lugar elegido por los familiares de Zúñiga para despedir sus restos previo a sus funerales de este viernes.

El reconocimiento a Tommy Rey

“Estoy con sentimientos encontrados”, indicó Barraza en conversación con “Mucho Gusto”, de Mega. “Anoche estábamos sentados a la mesa con la familia, cuando me llaman de Santiago y me dicen: ‘Pedro, falleció Tommy Rey’. No quería creerla”, indicó el también representante del género de la cumbia.

“Yo estaba en ese momento con el grupo de alabanza de la iglesia en donde yo también participo, soy pianista y cantante ahí, y la verdad es que nos tocó mucho porque entre los músicos de la iglesia también hay cabros que participan en música secular”, prosiguió.

“Entonces, recibir una noticia como esta te parte de nuevo. Te parte el alma y te deja con un dolor inmenso. Lamentablemente, todos nosotros tenemos una fecha de vencimiento. Mañana o pasado nos va a tocar a nosotros, y ojalá que seamos tan queridos y tan reconocidos como el maestro. Como Tommy Rey”, recalcó el cantante chileno, quien tras confirmar que junto a su banda viajarán en las próximas horas a Santiago (reside en Coquimbo) para ser partícipes de “los merecidos homenajes a Tommy”, aseguró que “cada uno de nosotros tenemos algo de Tommy Rey”.

“Yo pienso que cada uno de nosotros tenemos algo de Tommy Rey. La forma de cantar. Yo siempre admiré al cantante de los Viking’s 5 que estuvo antes que yo, pero siempre nosotros tenemos algo de la sonora Palacios, de Tommy Rey en ese entonces”, dijo el artista respecto del gran aporte que el fallecido cantante le entregó a la escena nacional, que incluso llevó al Presidente Gabriel Boric a decretar “Duelo Nacional” por su deceso.

“Recuerdo haber tenido 12 o 13 años cuando mi padre llegó a la casa con un disco, con un Long Play (LP) de la Sonora Palacios. ‘Explosión de cumbia’, se llamaba, y nosotros, bueno, de chicos hemos sido cantantes con mis hermanos, y cantábamos estas canciones. ‘La peineta’, ‘En el balcón aquel’, todas esas canciones las cantábamos nosotros en las fiestas”, finalizó.