Willy Sabor se emociona al recordar amistad con Tommy Rey: “Disculpen si me pongo a llorar”

La muerte de Tommy Rey, considerado “el padre de la cumbia chilena”, conmociona al mundo artístico. La triste noticia confirmada por La Sonora de Tommy Rey desató una ola de mensajes de condolencias pero también reconocimiento a su legado musical.

Willy Sabor se sumó a las reacciones en el programa “Hay que decirlo” donde recordó el vínculo estrecho que tuvo con el intérprete. Esto aún más relacionado con su propio padre.

Al buscar entre sus pertenencias, el además comediante se pudo evitar conmoverse al recordar la amistad que Rey y su padre forjaron desde hace muchos años atrás.

Tommy Rey: Panelistas de hay que decirlo despiden al cantante. Youtube

"Están buscando una foto, se me perdió en el celular que me robaron para la encerrona. Una foto de mi papá y mi mamá con Tommy cuando tenían 18 años. Ayer me llamó mi mamá llorando porque amaba a Tommy. Disculpen si me pongo a llorar...“.

El vínculo fue estrecho, e inició con la amistad de su padre con Rey, de quien además fue productor musical. Willy Sabor entonces dejó caer sus lágrimas.

Los panelistas del programa de Canal 13 también sumaron sus recuerdos con la música de Tommy Rey. “Yo crecí con estas canciones, toda mi vida, todas las celebraciones de Año Nuevo eran con orquesta...”, comentó Gissella Gallardo recordando la presentación de La Sonora de Tommy Rey como regalo de boda de su padre.

El último adiós a una leyenda

Familiares y amistades se acercaron el velorio de Patricio Zúñiga, nombre real de Tommy Rey. No faltaron los mensajes nostálgicos pero además las anécdotas vividas no solo como artista.

Leo Soto, director musical de La Sonora de Tommy Rey se refirió a la muerte de su amigo como “un momento muy duro”. “Todavía no recapacito, no me he acostado, estoy medio... pero ha sido duro, fue repentino, encima todo tan terrible, no sé que voy a hacer mañana”.