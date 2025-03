“Ahí no lo pasé muy bien”: Javiera Acevedo reveló los motivos de por qué decidió salir de “El Club de la Comedia”

Una extensa carrera ha tenido Javiera Acevedo en la pantalla chica. Hace unos meses, ella se coronó como la ganadora de la segunda temporada del programa de cocina, “Top Chef VIP”.

Durante la semana, Acevedo visitó el programa de Vía X, “Todo va a estar bien”, en donde revisaron su trayectoria a través de un versus. La invitada tuvo que escoger entre dos programas en los que estuvo y el primero fue entre “Pollo en conserva” y “El Club de la Comedia”.

Sin dudarlo escogió el extinto matinal de La Red. “100%. Ahí me di a conocer, primero que todo. También conocí a dos grandes que los quiero mucho que es el Pollo y la Claudia, hasta el día de hoy son amigos míos”.

“Después me hice el título de Reina Guachaca en ‘Así Somos’ que fue seguido del ‘Pollo en Conserva’. Cuando estaba en ‘Pollo en Conserva’ me vieron para entrar en ‘Tres son multitud’. A mí me dio prácticamente parte de lo que soy hoy día”.

Javiera Acevedo Captura: Todo va a estar bien

Su experiencia en “El Club de la Comedia”

Sin embargo, su experiencia por “El Club de la Comedia” fue completamente distinta. “Ahí no lo pasé muy bien”, confesó. “Con los chiquillos, en lo que había que hacer como sketch y todo, ahí estuvo bien. Pero, cuando yo entré, las chiquillas no estaban enteradas de mi llegada”.

“Entonces, cuando llegué el primer día a hacer un stand-up, a ellas se les cayó la cara un poco. Ellas se enojaron con ellos, yo vi esta situación y me incomodé”, dijo Acevedo, quien aclaró que ella no tuvo problemas con las comediantes.

“Eso sólo fue un detalle”, añadió antes de entregar los motivos detrás de su salida del espacio. “Después de subir al escenario y tratar de hacer reír... dije ‘no, esto no es lo mío’. Esto de estar siguiendo un guion, lo mío es la improvisación”, continuó.

Javiera Acevedo rescató que igual hubo momentos que recuerda con cariño. “Estuve poco, nada, un par de meses. No sé ni lo que pasó, ni me acuerdo (...) Igual pasé momentos muy divertidos, conocí gente bacán que hasta el día de hoy los veo. Con Pato Pimienta estoy trabajando”, detalló.