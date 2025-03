Aseguran que pillaron a Jorge Valdivia en una cita con mujer de 49 años: Filtraron fotografía

El exfutbolista Jorge Valdivia está siendo vinculado sentimentalmente con una mujer de 49 años. Según un reveló un informante anónimo al programa “Que te lo digo”, el Mago habría sido visto estacionando su camioneta afuera de un edificio en Ñuñoa, donde pasó una visita romántica.

Lo más sorprendente de esta revelación, es que se da en medio de rumores de una supuesta reconciliación entre el Mago y la diputada Maite Orsini.

El testimonio, enviado al programa por un vecino de la zona, señala que Valdivia habría estado en el departamento de la vecina del informante alrededor de las 16:30 horas, dando lugar a la especulación sobre su vida sentimental. “Ya tengo un enredo, no era que volvió con la Maite? La Dani hablando de él y él en el departamento de mi vecina en Ñuñoa jajaja Ni me ex se atrevió a tanto”, escribió el informante, identificado como Martín González.

El espacio de farándula, conducido por Sergio Rojas, no tardó en poner al descubierto la situación, revelando las imágenes del automóvil de Valdivia estacionado en el lugar. En los detalles, se mencionó que la visita sería de carácter romántico, según el informante.

Antonella Ríos, quien también participó del programa, agregó más información sobre esta mujer, señalando que tiene 49 años y es una amiga cercana de Valdivia. La actriz describió a la mujer como “hecha y derecha”, a lo que añadió: “Estaría saliendo con Jorge y dicen que en este momento Jorge estaría en un hotel, no sé si comiéndose el postre”. Además, Ríos la definió como “espectacular” y con una “cara de cuica”.

“Es the rial ‘cara de cuica’. No sólo parece cuica, si no que también lo es”, indicó la actriz.

