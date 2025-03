Claudia Conserva regresa a la TV: la actriz vuelve con su renovado programa “Claudia Conversa”

Ya va más de un mes desde que terminaron las emisiones del programa “Mija”, que conducía la presentadora de TV y actriz Claudia Conserva. Ahora, la comunicadora regresa a la pantalla chica con su antiguo espacio llamado “Claudio Conversa”, a través de TV+.

Las temáticas que se abordarán en esta nueva patita de su programa serán sobre la salud, nutrición, bienestar y datos claves para sanar el cuerpo, la mente y el buen humor.

“Será un programa que mezcla lo que fue Claudia Conversa y Mija, una mixtura que me acomoda y me permite aprender sobre bienestar, acompañar a los televidentes y conversar de muchos temas con invitados y la Titi García Huidobro que me acompaña hace años en TV”, detalló Claudio sobre este redebut.

“Con este regreso, Claudia Conversa se suma a la nueva apuesta de TV+, que busca estar más cerca que nunca de su audiencia con contenido fresco, actual y obvio, muy entretenido”, señalaron desde el canal mediante un comunicado de prensa.

Es así como, desde el próximo lunes 31 de marzo, a las 14:00, volverá la profesional de la actuación a la TV.

Luego de dar a conocer esta noticia, en una publicación colaborativa con TV+ en Instagram, Claudia se llenó de lindos comentarios. Aquí te dejamos algunos: “¡Genial! Ahora que vuelva ’MILF’, en YouTube la rompen”, “Qué buenas noticias”, “Qué bueno. Tocaban temas muy interesantes... La extrañaba”, “¡Qué buena noticia! Esos programas sí que aportan”, “Te queremos siempre en pantalla, querida Claudia”, “Había prometido no ver más este canal después de la salida del Pollo; te veré a ti, Claudia, de todas maneras”, “Qué bien, hay gente que le interesa mucho de lo que conversa Claudia”, “Qué bueno, ya me había acostumbrado a Mija”, “Excelente, Claudita: un gran aporte será tu nuevo programa... Lluvia de bendiciones”.