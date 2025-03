Daniela Castro responde dichos de Daniela Aránguiz: “A mí no me define si me ducho o no en un reality”

Las diferencias entre Daniela Aránguiz y Daniela Castro siguen tomando fuerza. En las últimas horas el conflicto revivió luego de que la exchica Mekano aseguró que sus peleas con la chef en Tierra Brava eran porque “no se bañaba”.

“Siempre le he caído mal, quizás porque yo sí tengo cara de cuica...conmigo se quiso pelear”, aseguró la ex Master Chef. Sin embargo, horas después la ex de Jorge Valvidia volvió a responder: “Primero ¿Quién es? Ella dijo que yo le tenía mala a ella, porque había maltratado a mi ex en el reality. Daniela sabes perfectamente que yo la pelea que tenía contigo era porque no te bañabas”.

Daniela Castro no se quedó callada

En diálogo con Fotech, Daniela Castro volvió a pronunciarse al respecto y reveló el motivo por el que ha llevado la fiesta en paz. Pues tras los dichos de Daniela Aránguiz hay quienes esperaban una respuesta más confrontativa. Adicionalmente manifestó que no entiende la postura de la presentadora de televisión.

“La verdad es que no tengo comentario al respecto. Porque yo di mi opinión, mi perspectiva desde hechos puntuales. Y con base en eso, fue una opinión, no dije nada atacándola a ella, diciendo cosas ni físicas ni por otro lado. Entonces, no entiendo esta respuesta. Así que no tengo nada que decir, porque que no me calza”, afirmó.

Según comentó Daniela Castro, el hecho de no bañarse o no en un reality no la define: “Porque sé quién soy. Todo lo que ella dijo está lleno de rabia y odio. Hay que tomar las palabras de quién viene (…) Me define lo que he logrado con el tiempo, después de 10 años en un programa de cocina, he trabajado ene, he logrado muchas cosas y mis acciones hablan por sí mismas”, agregó.

Ya para finalizar, la chef se mostró algo desconcertada con las palabras de Daniela Aránguiz, sin embargo, aseguró que eso no va a ser motivo para atacarla. “Quedé impactada con el nivel de odio. Y creo que a la gente también le chocó eso. Yo nunca le falté el respeto y aun así… Si me toca volver a hablar de ella por pauta, no lo haré”, agregó.