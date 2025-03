“El P lo ha hecho como el pi”: Las bromas que recibieron Boric, Karol Cariola y Ricardo Gareca en Detrás del Muro

El Presidente Gabriel Boric, la diputada Karol Cariola y él técnico de la selección chilena, Ricardo Gareca, fueron parte de la parodia que realizó el programa Detrás del Muro de CHV.

PUBLICIDAD

En la sección Sala de Espera sacaron a colación los últimos acontecimientos relacionados con la diputada del Partido Comunista, quien es investigada por un supuesto tráfico de influencias a un empresario chino.

Fue así como recrearon cuando llegó al Congreso junto a su hijo recién nacido y revivieron los mensajes que intercambió con la exalcaldesa de Santiago Irací Hassler, cuando habló mal del Mandatario, a quien identificó con la letra “P”, refiriéndose a “presidente”.

Fue la actriz Paola Troncoso quien personificó a Cariola y llegó a la sala de espera junto a un bebé, acompañada de un ciudadano chino.

“¿Y la patente? ¿Cuándo?”, le preguntó este. “No es el momento. Ya hablé con la Irací, déjate de molestar”, dijo en relación a la ayuda que la diputada intentó conseguir al extranjero con el municipio de Santiago.

Tras esto, la actriz comenzó a hablar por teléfono, simulando la conversación que tuvo Cariola con la alcaldesa.

“Amiga, las cosas hay que decirlas. El P lo ha hecho como el pi. La C me cae como el cu. Sí, y el Kike no tiene po”, dijo sacando risas de Kike Morandé.

PUBLICIDAD

“Además, no pienso borrar este audio, porque yo pienso que no va a pasar nada. Así que quédate tranquila”, agregó, bromeando por los mensajes que borraron las autoridades, pero fueron recuperados.

Ricardo Gareca también salió al ruedo

El técnico (o ex) de La Roja también fue parte de las bromas, debido a su deplorable rendimiento al mando de la selección chilena.

Su lugar lo interpretó Daniel Ponce, conocido como El Poeta, quien llegó en silla de ruedas al consultorio y fue trasladado a la UTI.

Pero, la enfermera, María José Quiroz, recomienda llevarlo directamente al aeropuerto, cosa que podría ocurrir más temprano que tarde si es que llega a concretarse su renuncia.

“Me dijeron que lo meta a la UTI altiro”...“Oiga, ¿y por qué no se lo lleva altiro al aeropuerto y le pega una buena patada en la raj...?”.

Pero, el "Gareca Poeta", preguntó cuándo le iban a pagar la indemnización, la cual corresponde a 1,3 millones de dólares en caso de ser despedido por la ANFP.