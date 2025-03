“Es muy rara esta posible relación”: Antonella Ríos reaccionó al supuesto romance entre Marcelo Barticciotto y Daniela Aránguiz

Fue en el programa de farándula “Zona de estrellas” donde revelaron la supuesta nueva conquista de Daniela Aránguiz, y sería nada más ni nada menos que el exfutbolista argentino, Marcelo Barticciotto.

Esta información fue tratada en el espacio de la misma estación televisiva, “Que te lo digo”, en donde trabaja la expareja del involucrado, la actriz Antonella Ríos. Ella quedó de una pieza después que revelaron esta información, incluso le provocó un ataque de risa.

Una vez que fueron a comerciales, y seguía la transmisión por el canal de Youtube de Zona Latina, la actriz comentó este rumor. “Marcelo es muy amigo de Jorge, tan amigo que cuando él estuvo recluido él estaba pensando en enrolarse para ir a verlo. Entonces que ella esté con él es como una vuelca de tuerca demasiado rara, pero todo puede ser”, le dijo a Sergio Rojas.

“Él hablaba de que Daniela Aránguiz iba al canal a hacerle show al Jorge. Me contó, me dijo ‘oye esta niña está como loca porque va a hacerle el show…’ O sea si ella está loca, yo también estoy loca y estamos todas locas, pero lo que quiero decir es su punto de vista", continuó comentando la actriz.

“Cuando estaba Jorge con Daniela, pasaban estas cosas (que lo iba a ver al programa), y después lo iba a ver Maite”, reveló la panelista de “QTLD”. “Es raro que él esté hablando de ella, diciendo que la encontraba un poco especial...”, continuó diciendo antes de que se cortara la señal para volver al en vivo.

¿Se conoce Daniela Aránguiz con Marcelo Barticciotto?

Una vez que volvieron al programa, Antonella dijo que si es cierto el rumor, le parece “fantástico” y la tiene sin cuidado. “Siento que es muy rara esta posible relación, aunque podría ser posible”, complementó.

Ella comentó que sí han tenido contacto Daniela con Marcelo, debido a que los ídolos deportivos trabajaban en un canal de televisión juntos. “Se conocen porque Jorge trabajaba en un canal de deporte con el otro señor (...) en algún momento del canal Daniela habría ido a ver a Jorge, y ahí estaba (Barticciotto)“.

“Son amigos televisivos donde existía un cariño, no sé si de todos los fines de semana, pero se comunicaban. Durante el periodo que (Valdivia) estaba privado, él estaba pensando en ir a verlo, darle apoyo, conversar con él y enrolarse. Pero, al parecer, no fue a visitarlo”,

Al dar su apreciación sobre esta pareja, Antonella Ríos dijo que “no le calzaba tanto, pero sí pasó, me parece fantástico. Me da lo mismo, pero no me cierra”.