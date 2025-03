Luis Jiménez se sincera tras dejar de vivir con sus hijos por separarse de Coté López: “No soy feliz”

En noviembre del 2024, Luis Jiménez reconoció que aún amaba a su esposa Coté López, tras su separación. Ahora, reveló que no es feliz estando lejos de su familia y no poder vivir bajo el mismo techo con sus hijos.

En conversación con TNT Sports dijo estar pasando un momento complicado, a raíz del distanciamiento con sus retoños menores.

“Es complicado. Me separé después de 18 años, ya no vivo con mis hijos y es complicado. Mi familia son todo, de un día para otro ya no duermen bajo el mismo techo y no poder quedarme con ellos es duro, pero claro, son situaciones que son consecuencias de algo que nosotros como papás cometimos”, señaló

Previamente, reconoció que no está pasando por días buenos producto del distanciamiento.

“Hoy no soy feliz, es un momento complicado de la vida”, sinceró, agregando que el único apoyo que tiene en la actualidad son sus amigos. Pero le falta lo más importante.

“Los amigos reales que están contigo porque te quieren y no por interés, porque en el fútbol hay mucho de eso, pero también en la familia. Los niños son mi vida”, señaló.

También contó que su tristeza es percibida por uno de sus hijos, quien de manera inconsciente lo ayuda a sobreponerse.

“Es heavy porque hay días que son duros y te juro que el enano chico pasa pegado a mí y es como si él sintiera que algo pasa y me dice ‘Te amo Papito’, y me llena de energía”, reveló.

Amor y pasión por Coté López

En una conversación con Fran García-Huidobro en el tercer capítulo de Only Fama, el retirado futbolista contó la firme sobre su vínculo con la empresaria.

La confesión se dio cuando la animadora del espacio de farándula le comentó sobre una publicación realizada por su exesposa en redes sociales, pues ella contestó fogosas consultas de sus seguidores: “Le preguntaron qué era lo que más extrañaba y ella, fiel a su estilo, dijo el sexo”, explicó la comunicadora.

Por su parte, un poco más tímido, el exjugador de Palestino compartió su opinión con respecto al tema: “Si, obvio”, reveló.

En tanto, Fran García-Huidobro bromeó con Luis Jiménez por haberse puesto nervioso por la interrogante, pero él prosiguió con su explicación: “Si soy, somos, éramos, no sé cómo decirlo, bastante pasionales”.