“Para mí fue muy confortante” Fernanda Finsterbusch se sinceró respecto a su experiencia en ‘Juego de Ilusiones’

El pasado martes 18 de marzo, con un rating on line de 13,5 puntos y un peak de 14,8, Mega emitió el último capítulo de su teleserie de las tardes que conquistó al público por más de dos años: “Juego de Ilusiones”. De hecho, a lo largo de su reproducción en la pantalla chica, fue de los 10 programas más visto en el país, según lo informado por su canal.

La vasta historia giraba entorno al matrimonio de Julián y Mariana –interpretados por Julio Milostich y Carolina Arregui, respectivamente–, junto al argumento sobre el pasado misterioso de la familias Rumián y Nazir.

Y dentro de su reparto, fueron varios los actores y actrices jóvenes que se ganaron el cariño de los televidentes. Sin ir más lejos, algunos de ellos son Magdalena Müller, Mónica Echeverría, Nicolás Rojas, Alonso Quintero y Fernanda Finsterbusch.

Sobre este último nombre, Fernanda conversó junto al espacio “La Pura Verdad” de Chile Actores, en una extensa entrevista de más de 40 minutos, hablando sobre su carrera en el mundo del arte, la comunicación y el teatro. Y como no podía faltar, se sinceró tras su exitoso paso por “Juego de Ilusiones”.

Siguiendo esta misma línea, la joven reconoció que “yo creo que con, no sé por ejemplo, en esta última teleserie, ‘Juego de Ilusiones’, que a pesar de ser un horario que muchas veces la gente como dentro de la profesión, a pesar de agradecer el trabajo, a veces hay gente que lo mira en menos”.

Luego, respecto a lo que significó su trabajo en esta teleserie, aseguró que “pa’ mí fue un descubrimiento increíble. Yo nunca había trabajado en ese horario, y el estar todos los días en la casa de la gente y acompañarles en el día a día, permitió que la gente me viera mucho, entonces pudieron conocer como mi espacio profesional de manera profunda, y más que solo conocerlo, yo ir descubriendo e ir desarrollando un personaje”.

“Entonces, por primera vez la gente me valoró como ‘ay, que esta actriz me gusta’. Entonces, pasar de ser ‘oh, la niñita nueva ¿será buena o no?‘, a decir ‘es que este papel lo hizo bien y la actriz es muy buena’ y ver que los comentarios van orientados hacia mi trabajo profesional y no el espacio solamente estético o de mi personalidad, pa’ mí fue muy confortante: ese espacio es algo que quiero cuidar un montón", finalizó Fernanda.